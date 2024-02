Dítě by mělo mít takovou životní úroveň jako ten movitější z rodičů, říká o výživném advokátka

„Máme za to, že jak dítě roste, zvyšují se jeho náklady. Výživné je vždycky pohledávkou dítěte. Rodič, který o něj pečuje, je do jeho 18 let jen platebním místem. Výživné nekončí tím, co je dítě schopno na měsíc spotřebovat. Pokud je životní úroveň rodiče hodně vysoká, nechává se část výživného na spotřebu a zbytek může jít třeba na spoření,“ vysvětluje v pořadu Houpačky Radia Wave advokátka Michaela Dobrovičová.

