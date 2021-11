Úřad zakázal dívce chodit do školy vhodné pro děti s vážnou alergií, soud v Hannoveru verdikt zvrátil

Politik musí mít nadhled, musí mít v sobě odpovědnost, která je asymetrická, říká filozofka

„Musí být odpovědnější za ostatní, než jsou ti ostatní za něj. Musí jít do rizika, on musí být v té diarchii mezi zákony a svědomím. To napětí tam musí fungovat,“ uvažuje Anna Hogenová.