Divoká 90. léta: erotika přestala být tabu, zaplavila novinové stánky a pronikla i do politiky

Po listopadu 1989 přineslo uvolnění společenských a politických poměrů doslova erotický boom. Časopisy s odhalenými ženskými vnadami začaly hojně tapetovat výlohy novinových stánků, videokazety s tematikou erotiky a sexu přestaly být podpultovým zbožím, otevřely se první sexshopy, poutače na noční kluby se nedaly přehlédnout a o intimním životě a různých formách sexuality začala otevřeně psát různá mainstreamová média.

Odhalená těla pronikla také na televizní obrazovky. Zkraje devadesátých let vzbudila zprvu velký divácký zájem erotická soutěžní show německé RTL natočená podle italské předlohy s názvem Tutti Frutti. Krátce ji vysílal třetí program Československé televize OK3. Diváci mohli tento rej polonahých žen sledovat i trojrozměrně díky speciálním brýlím.

V roce 1997 uvedla soukromá TV Nova první český erotický pořad s lechtivým názvem Peříčko. Páteční talk show moderovaly mimo jiné Sára Saudková či vůbec první česká playmate (neboli modelka jistého amerického erotického časopisu) Jana Štefánková.

Ukázka je z knihy Svobodná a divoká 90. léta, která se věnuje nejrůznějším aspektům 90. let od politiky přes popkulturu a každodennost až po sport. Knihu si můžete objednat v Radiotéce Českého rozhlasu.

Ve studiu usedali do křesla ve tvaru smyslných ženských rtů herci, politici a zpěváci, aby se divákům svěřili se svým intimním životem. Později přibyli i hosté z pornografické branže. Součástí vysílání byla také živá erotická vystoupení. Po pár letech prvotní zvědavost diváků opadla, pořad již nová témata nenabízel a posléze roku 2004 skončil.



Mezi lety 1998 až 2004 vysílala TV Nova po desáté hodině také krátký erotický pořad Počasíčko, kde se nahá žena oblékala podle aktuální předpovědi počasí. Na žádost divaček se v Počasíčku později objevili i muži.

Po telefonu...

Po celá devadesátá léta dráždily zvědavost nejen dospělých, ale i mladistvých téměř všudypřítomné reklamy na erotické linky. Soudě podle jejich počtu představovala erotika po telefonu úspěšný byznys, a to i navzdory tomu, že pouhá minuta telefonování stála závratné peníze.

S nápadem na vznik tohoto dříve prosperujícího odvětví přišla už počátkem osmdesátých let Američanka Gloria Leonardová. Poté, co se do domácností rozšířil internet, se nabídka erotických a sexuálních služeb většinou přesunula do virtuální reality.

...i v politice

Zvláštním fenoménem 90. let byla politická strana s názvem Nezávislá erotická iniciativa. Vznikla v březnu 1990. Svým typem měla nejblíž ke Straně mírného pokroku v mezích zákona spisovatele Jaroslava Haška.

NEI vydávala týdeník NEI Report. Týdeník byl oficiálně „orgánem strany“, informujícím o činnosti, většinu obsahu však tvořily erotické a pornografické fotografie a povídky. Náklad dosahoval až 400 tisíc výtisků. Díky tomu byla NEI sice politicky neúspěšná, ale bohatá strana.

I když to zakladatelé Nezávislé erotické iniciativy nemysleli s politikou úplně vážně, nelze straně upřít částečný podíl na odtabuizování „obyčejné“ sexuality. Strana otevřeně hovořila o gayích a lesbách, sexuálních deviacích a problematice týkající se sexuálních úchylek. Bojovala za bezpečný sex a uznání prostitutek jako živnostnic, které by své příjmy danily a nebyly vykořisťovány třetími osobami.

NEI pořádala přednášky a erotické veletrhy, na kterých vystupovali známí sexuologové. Součástí ovšem byly hostesky nahoře bez, erotická vystoupení pornoherců a veřejné soulože. Strana se družila i s další kuriózní partají – Stranou přátel piva.

Oficiálně měla strana na počátku své dráhy kolem 4000 členů. I když už v roce 1991 vymazala z názvu strany „erotická“, aby zachytila širší spektrum voličů, ani jako Nezávislá iniciativa podstatných úspěchů ve volbách nedosáhla. A to ani poté, co do Česka několikrát přivezla známou pornohvězdu českého původu Dolly Buster.

Jejím jediným významnějším úspěchem se tak stala přítomnost sexuologa Radima Uzla v zastupitelstvu pražského magistrátu.