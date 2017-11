Divoká 90. léta: pro cizince za 950, pro Čechy za tři sta. Dvojí ceny musel zarazit až soud

Pánský střih za čtyřicet korun, pro cizince za dvojnásob. Noc v jednolůžkovém hotelu v Praze za 300 korun, pro cizince za 950. Ještě v polovině 90. let byl systém dvojích cen pro Čechy a pro cizince rozšířenou a především legální obchodní praxí. Důvodem byla především dlouho chybějící a nejednoznačná právní regulace. A v neposlední řadě také ziskuchtivost některých podnikatelů. Seriál Praha 14:04 28. listopadu 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Valutoví cizinci za 20, ti z rozvojových zemí zdarma. | Foto: Pavel Hrabica | Zdroj: Český rohlas

Zatímco ceny pro cizince se psaly čísly, ceny pro domácí slovy tak, aby cizinec rozdíl nepoznal. Urychlit změnu legislativy nepomohly ani stížnosti zahraničních turistů, ani obavy kritiků ze špatné pověsti naší země.

Ukázka je z knihy Svobodná a divoká 90. léta, která se věnuje nejrůznějším aspektům 90. let od politiky přes popkulturu a každodennost až po sport. Knihu si můžete objednat v Radiotéce Českého rozhlasu.

Tuzemskou cenovou politiku si často brala na pranýř i zahraniční média. Podle německého deníku Frankfurter Allgemeine souvisel systém dvojích cen především s tím, že Češi vnímali zahraniční turisty jako „boháče“, od kterých je možné inkasovat více peněz. Podle stejného deníku obchodníci cizincům argumentovali třeba tím, že ceny vyšší nejsou, pouze je Čechům poskytována „sleva“ za to, že musí v Praze snášet masy turistů.

K zákazu praxe dvojích cen se po dlouhou dobu negativně stavělo ministerstvo financí. To ještě v roce 1999 argumentovalo tím, že „v souladu s ustanoveními zákona o cenách se cena sjednává dohodou mezi prodávajícím a kupujícím. Zákaz dvojích cen na soutěžních trzích by byl nejen popřením svobody cen, ale vedl by i k růstu cen v místech s vysokou poptávkou cizinců“ (ČTK 19. 3. 1999).

Přítrž těmto praktikám učinil až rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 6 z března 1999, který systém dvojích cen označil v rozporu s ústavní Listinou základních práv a svobod. Dvojí ceny, uplatňované především v hotelech, restauracích a dalších službách, postupně zmizely po roce 2000, kdy je podle zákona o ochraně spotřebitele začala pokutovat Česká obchodní inspekce.