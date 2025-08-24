Dnes je příliš jednoduché si něco pořídit. Jsme zahlceni věcmi, říká koučka pořádku v domácnosti
Také mýváte pocit, že jste doma zahlceni věcmi? Máte k nim vztah a nechcete je vyhazovat? Těmito problémy se zabývá Jana Volencová, profesionální organizátorka a koučka pořádku. V dnešní době jsme podle ní zahlceni věcmi více než kdy dříve. „Je nutné se dnes na věci začít dívat jinak. Jestli mi v životě pomáhají a dělají mi dobře, nebo mi spíše ubírají energii a mám z nich stres,“ říká pro Český rozhlas Hradec Králové.
Proč doma hromadíme tolik věcí? Kde děláme chybu?
Možná ani neděláme chybu, záleží na tom, kde má každý z nás onu laťku nastavenu, tedy práh citlivosti, co už je pro něj příliš mnoho věcí. Ale setkávám se u mnoha lidí s tím, že se cítí zahlceni věcmi. A ty důvody jsou různorodé.
Často je to tím, že je dnes příliš jednoduché si něco pořídit. Tlačí se to na nás z médií i z reklamy. Máme rádi pocit zabezpečenosti: to by se mi mohlo hodit, tak si to nechám. Další věci jsme od někoho dostali a je nám líto se jich zbavit. Ale někdy jen nemáme chuť a čas se tím zabývat. Je snadnější věci nacpat do skříně a neřešit je.
Mění se to nějak v čase?
Mění. My jsme vyrostli často v tom, že věcí bylo málo a bylo těžké je sehnat. Tak si mnozí z nás do života odnesli nastavení mysli, že je dobré shromažďovat, protože nevíme, co bude. Ale dnešní doba je hodně jiná a zejména mladší generace to cítí tak, že je nezajímá 200 zavařovacích sklenic na půdě, do kterých maminky a babičky zavařovaly.
Proto je nutné se dnes na věci začít dívat jinak. Jestli mi v životě pomáhají a dělají mi dobře, nebo mi spíše ubírají energii a mám z nich stres.
Důvody, proč si věci necháváme, jsou asi různé. Co tedy s tím?
To je těžká otázka. Tak těžká, že nám někdy zablokuje celý proces vytřídění věcí. Ale radím svým klientům, že se dá vymyslet mnoho strategií, jak s tím naložit. Pokud mám například něčeho celou sadu, tak si nechat jen jednu z těch věcí. Nebo se dnes nabízí možnost si jen tak něco vyfotit na památku.
Co s těmi emočními věcmi, které mi někdo daroval?
Možná si dopřát čas, popřemýšlet o tom, co mi ta věc připomíná, s čím ji mám spojenou. Proč je těžké se jí zbavit. A pak přemýšlet o tom, jestli by se to dalo nějak transformovat do jiné podoby. Pracovat kreativně s věcmi. Ale na prvním místě je přiznat si emoci a říci, že to není o té věci samotné, ale o tom vztahu k člověku, který mi ji dal.
Co hromadíme nejvíc?
Každý má jinou slabinu. Často se setkávám s větou: „Něčeho není nikdy dost.“ Jsou to například ručníky nebo povlečení, sluneční brýle nebo krabičky. Moc rádi sbíráme krabičky nebo papírové či dárkové tašky. Těch věcí je spousta.