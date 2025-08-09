„Nechováš se, jak bys měla? Nebudu s tebou mluvit.“ Taktika, kterou v manosféře nazývají soft next, je jen jednou z metod, jak si podle jejích tvůrců udržet kontrolu nad partnerkou. Red pill koučové učí své následovníky, jak si udržet nad ženou převahu - a jejich metody se z virtuální manosféry přelévají i do reálných vztahů. Server iROZHLAS.cz v sérii Do hlubin manosféry popisuje, jak snadné je tomuto obsahu propadnout a na koho cílí.
„Celou dobu to byla hra o moc. On se snažil být nade mnou a mít převahu. Necítíš, že tě má rád nebo že mu na tobě záleží. Spíš se to začne podobat závislostní struktuře,“ popisuje zpětně svůj čtyřletý vztah s tzv. red pill koučem Lucie (redakce její identitu zná, ale na její přání se ji rozhodla změnit, pozn. red.).
Red pill
Jde o proud manosféry, který tvrdí, že svět je ve skutečnosti nastavený proti mužům, ženy jsou prý manipulativní a úspěch i štěstí si muž musí vybojovat tvrdostí, dominancí a nezávislostí. Zastánci red pillu například tvrdí, že muž by neměl projevovat slabost ani emoce, společnost prý zvýhodňuje ženy a feminizuje muže, a že jediným řešením je být tzv. „alfa“ – dominantní, úspěšný, nezávislý.
Red pill často začíná jako „rady pro osobní rozvoj“, ale mnoho autorů ho využívá k šíření misogynie, manipulací a extrémních postojů. Uživatel je tak vtahován hlouběji do toxické ideologie, která může mít dopad nejen na vztahy, ale i na psychické zdraví.
Jejich vztah začal po seznámení v brněnském klubu. Lucie zpětně vnímá, že ji na něm přitahovala jeho dravost, neústupnost a sebevědomí. Mimo jiné zmiňuje také třeba oční kontakt, doteky nebo v počátku časté oslovování jménem.
To vše jsou metody, které tvůrci ve světě manosféry učí další muže, aby se například naučili lépe oslovovat ženy. A jsou to věci, které skutečně mohou často fungovat a mnohdy tak i pomoct s chybějícím sebevědomím.
Neškodné „balící“ poučky se ale v některých případech začnou postupně měnit.
„S odstupem tam vidím hned několik věcí. Žena musí do vztahu investovat víc, emočně i prakticky. On si drží odstup. Muž má víc partnerek, žena je věrná. A ten, komu na vztahu záleží míň, má větší moc. Tohle on říká často a je to vlastně pravda - protože pak s tím druhým můžeš manipulovat,“ říká Lucie.
„Teď bych řekla, že red pill je taková přestupní stanice. Místo, kam se ti kluci nejdřív dostanou, na začátku jim to možná pomůže, začnou se starat o sebe a rozvíjet se. To může být fajn. Ale jakmile to přejde do oblasti vztahů a žen, jak s nimi manipulovat, jak si je podřídit nebo obelstít, tak tam to začíná být toxické,“ podotýká.
V Luciině vztahu s red pill koučem se podle ní objevovaly konkrétní manipulativní techniky, které tato komunita otevřeně propaguje. Jednou z nich je tzv. metoda soft next.
„Je to taková tichá forma trestu. Když žena neudělá, co on chce, nebo když projeví nesouhlas, tak se s ní prostě nebaví, klidně tři dny nebo i týden podle toho, co to je. Neodpovídá, není dostupný,“ vysvětluje. „Tváří se, že je to prostor na sebereflexi, ale ve skutečnosti to je forma nátlaku: neuděláš, co chci, nebudeš mě mít.“
Její bývalý partner se k této metodě uchýlil, například když zjistila, že má bez jejího vědomí více partnerek.
„Další taková metoda je tzv. dread game. To je technika, kdy v partnerce vytváříš trvalý strach, že ji nahradíš. Že je snadno zaměnitelná a že kdykoli můžeš jít jinam,“ pokračuje Lucie.
„On to obhajoval tím, že neříká, co mám dělat, jen sleduje moje chování a rozhodne se, jestli se mnou bude. Ale výsledkem je, že jsem žila v neustálém napětí, jestli dělám vše dost dobře,“ vzpomíná.
„Pak si vybavuji takové jeho přesvědčení, že nesmí nikdy říct jako první ‚Miluji tě‘. Dovolil by si to až po několikaletém bezproblémovém vztahu,“ dodává.
Ve vztahu ale podle svých slov setrvávala s občasnými rozchody, protože se na něm skutečně cítila závislá: „Dneska už poznám manipulaci, dovedu se ozvat. To se ale naučí člověk až zkušenostmi, nevyčte to z knihy. A on byl o 12 let starší, zkušeností měl rozhodně víc.“
„Tím svým postojem, kdy potřeboval pořád ukazovat, že si drží odstup, jen posiloval ty stereotypy o mužích. Tedy že nesmí ukazovat emoce, že mu nesmí na nikom moc záležet, že se nesmí zamilovat… protože jinak ztratí kontrolu ve vztahu. To je nesmysl,“ uzavírá Lucie.
Zkrocení ‚zlé‘ ženy
Jednotlivé skupiny manosféry mají skutečně tendenci vnímat ženy jako objekty, které je potřeba dobýt. Vysvětlují to tím, že dnešní společnost ženy oproti mužům zvýhodňuje, a tak je třeba najít nové způsoby, jak ženy získat.
Takzvaní pickupeři se učí oslovovat ženy na ulicích a posléze počítají, kolik „zářezů“ nasbírali. Red pill koučové zase nabízejí kurzy na řízení vztahu, naznačují, že podstatou toho „být alfa“, je mít vždycky navrch a emocionální projevy žen, byť třeba oprávněné, vnímají jako otravné drama. Skupina incelů zase považuje ženy za povrchní, manipulativní nebo vypočítavé.
„Žijeme ve společnosti, která upřednostňuje ženský narativ a ženské pojetí reality, což vede k tomu, že mladí kluci jsou vychováváni jako defektní malé holčičky,“ tvrdí třeba ve svém videu český red pill kouč Michal Děd, který vystupuje pod přezdívkou Lovec.
Video Se socioložkou o red pillu z kanálu Lovcův deník | Zdroj: Printscreen Youtube
„Hodnota ženy spočívá v její kráse a plodnosti, kterou dostává zdarma, se kterou se narodí,“ říká s tím, že právě to vede starší muže k tomu, aby se dvořili mladým ženám. „Naopak mladí muži tuto hodnotu nemají. Jsou v uvozovkách bezcenní, musí se vypracovat,“ pokračuje s tím, že muž získá svou hodnotu mnohem později než žena.
Manosféra věří, že ženy milují „pragmaticky“. „Ženy nemilují muže pro to, kdo jsou, ale pro to kým jsou. Ženy milují muže, kteří jsou užiteční a něco jim poskytují,“ tvrdí ve videu Jaké muže ženy milují tvůrce, který si říká OndrejStyle.
„Muži jsou idealisté, kteří jsou schopni milovat ženy bezpodmínečně a stejně tak chtějí, aby je ženy milovaly. Kdežto ženy jsou oportunistické a nejsou schopné milovat muže bezpodmínečně,“ věří.
Velmi častým pojmem v této oblasti je tzv. hypergamie, tedy že si údajně žena vybírá vždy partnera na základě jeho socioekonomického statusu.
Ženy a hypergamie?
Podle terapeutky Markéty Šetinové sice existují výzkumy, podle kterých ženy reagují víc na status partnera a muži víc na vzhled, manosféra je ale dezinterpretuj. „David Buss a další evoluční psychologové o tom píší velmi přesvědčivě. Jenže co už se často neříká, je to B: že když se ptáte lidí na to, co je pro ně v partnerství důležité, tak na prvních příčkách u obou pohlaví najdete laskavost, smysl pro humor, vzájemnou přitažlivost,“ poukazuje.
„Až někde dál v žebříčku se objeví status nebo vzhled – a ten rozdíl mezi pohlavími je tam často malý. Jenže manosféra si vezme právě ten detailní rozdíl a extrémně ho zvýrazní. Vezmou jednu výseč dat, vytrhnou ji z kontextu – a z toho pak staví celé ideologické tvrzení,“ vysvětluje Šetinová.
„Je to právě způsob, kterým ženy milují, který deformuje jejich kapacitu pro loajalitu. Loajalitu diktovanou hypergamií, nikoliv smyslem pro čest. Machiavellistická, sebestředná a samoúčelná loajalita, ano; ušlechtilá zcela jistě ne,“ proklamuje zase český blog věnovaný red pillu.
Osmdesát ku dvaceti
Manosféra, potažmo red pill, tak degraduje ženy na zkratkovitě jednající bytosti, které se řídí náhlými emocemi. Proto podle dostupných pouček nesmí muž dávat jí ani vztahu příliš. Žena by si neměla být jistá a měla by k muži neustále vzhlížet, což souběžně může představovat i velký vnitřní tlak.
Velmi častým spojením, které v tomto kontextu zaznívá, je, že osmdesát procent žen přitahuje pouze dvacet procent mužů.
„Ženy je potřeba obehrát, ošálit, protože normálním způsobem je nikdy nedostanete. Osmdesát procent žen je pro vás totiž nedostupných a budou vás mít za incela,“ vysvětluje v britské minisérii Adolescent postava 13letého Jamieho, který zavraždil svou spolužačku poté, co se radikalizoval na internetu.
Ve třetí epizodě Jamie tvrdí, že se za incela nepovažuje, ale „pořád na pravidlo 80/20 narážel“ a tak mu postupem času uvěřil. Ženy prý přispívají ke zrodu incelů tím, že je vyřadí ze hry automaticky ještě před tím, než je poznají. Muži jsou podle této myšlenky jejich oběťmi.
Výzkumy, které by taková data potvrzovaly, zatím ale neexistují. Toto tvrzení ale ukazuje, jak manosféra své myšlenky rámuje vědou, aby působily přesvědčivěji - v tomto případě se opírá o takzvaný Paretův princip, který vychází z ekonomiky a tvrdí, že 80 procent důsledků pramení z 20 procent příčin. Skutečnou platnost tohoto principu na chování žen ale v současnosti není možné ověřit.
Britský herec Owen Cooper jako Jaime v minisérii Adolescent | Zdroj: Netflix / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia
Lovcův deník
„Manipulace… to slovo dnes už de facto ztratilo smysl,“ říká ve videoodpovědi pro server iROZHLAS.cz již zmíněný Michal Děd, přední český tvůrce red pill obsahu na dotaz, jak reaguje na tvrzení, že lze některé metody, které své klienty učí, označit za manipulativní.
„Je manipulace to, že si žena vezme na první rande třeba make-up, kdy vypadá zcela jinak než ve skutečnosti a jednoduše předstírá ovulaci a sexuální zájem?“ táže se s odkazem na tvrzení sexuoložky Laury Janáčkové.
„Je manipulace, když řeknu muži třeba: hele, během prvního rande je dobré, když nemeleš o sobě, když jednoduše děláš to, že jsi pozorným posluchačem, spíš se o ženu zajímáš a občas prozradíš něco o sobě?“ ptá se Děd.
„Pokud to někdo považuje za manipulaci, tak je to manipulace,“ uzavírá. V hodinové videoodpovědi Děd sám sebe několikrát označuje za velkého příznivce libertariánství, který vyznává osobní svobodu a zodpovědnost. Svůj projekt Lovcův deník, který přiblížil předchozí díle série, označuje opakovaně za životní misi.
Děd sám tvrdí, že rovnocenné vztahy jsou „chimérou dnešní doby“. „Na romanticko-sexuálním trhu chtějí muži primárně sex a pak se uvidí a ženy chtějí primárně zdroje,“ říká ve videu na svém youtubovém kanále.
Soft next
Sám učí a používá techniky, které popsala v úvodu článku Lucie, jak podle red pillu ovládnout vztahovou dynamiku. Například v rámci svého tréninkového balíčku, ve kterém muže učí „jak ji sbalit“, mimo jiné radí, jak ovládnout již zmíněný soft next.
„Ve světě balení a vztahů skutečně existují určité postupy, které se vyznačují až neuvěřitelnou jednoduchostí a okamžitým pozitivním efektem. Právě do této oblasti spadá metoda soft next,“ tvrdí Lovec.
Pro iROZHLAS.cz popisuje, že jde o metodu, kterou může člověk určit svoje limity při nezaslouženém dramatu v životě ze strany partnerky. „Zůstávám vnitřně klidný, dobře naladěný a přerušuji kontakt třeba na několik dní. Posléze, pokud chceme, ho obnovíme a většinou ty hlavy už vychladly a můžeme se bavit normálně.“
Tichá domácnost
Metoda soft next je v tomto případě stejná jako tzv. stonewalling, pojem, který označuje kompletní zastavení komunikace ve vztahu. Podle psychologů se k metodě někdy uchylují lidé v rámci obranného mechanismu, často jde ale o formu manipulace, jak svého partnera za něco potrestat.
Metodu někteří používají opakovaně, což časem vede k tomu, že druhý ve vztahu nejedná tak, jak by chtěl on sám, ale tak, aby toho druhého nerozčílil a doma nenastalo dusné ticho. „V tom případě jde o formu psychického násilí,“ uvádí psychoterapeutka Jayne Leonardová pro server Medical News Today.
„Je to úžasná metoda jak pro muže, tak pro ženy, které nechtějí mít v životě nezasloužené drama, které na ně vrhá někdo jiný,“ usmívá se. „Pokud dám soft next, tak krásným způsobem komunikuji, že se takto bavit nebudeme,“ dodává s tím, že je samozřejmě otevřený diskuzi, ale jen pokud je slušná a racionální.
Nezasloužené drama Děd v odpovědi definuje jako řvaní, nadávky, hysterii, uražené mlčení a pasivně agresivní chování. „Nikdo nemá právo to na druhého člověka nezaslouženě vrhat a nikdo nemá povinnost to akceptovat,“ myslí si.
Na svých webových stránkách nabízí podrobnější výčet toho, co je ze strany ženy nezasloužené drama. „Dramatické chování jakéhokoli typu, komunikace zvýšeným hlasem, použití ostrých výrazů, ultimáta, pasivně agresivní chování a urážení se včetně třeba uraženého mlčení…“ vyjmenovává například.
Uvádí pouze dva příklady toho, kdy je drama zasloužené a tím pádem není vhodné se od ženy odstřihnout. „Nadávání na šéfa, počasí, práci, jiný chlapy (není zaměřeno vůči tobě) nebo brek kvůli důvodům mimo tebe, například bolesti způsobené PMS,“ píše. Víc příkladů neuvádí.
„Zkrátka - jakékoli zapojení se do hysterických dramatických hádek s ženou v daném vztahu nenávratně poškozuje tvou chlapskou identitu a respekt,“ vysvětluje Děd.
Disney & Fun
Ve své odpovědi se Lovec vymezuje pouze proti red pill metodě k ovládnutí vztahu, které se říká „negging“. „Někteří muži mluví negativně vůči ženě, že jí řeknou třeba, že má divné vlasy nebo divné šaty a podobně. Je to negativní komentování ženy ve snaze snížit její sebevědomí. To já nedoporučuji a sám to nepoužívám,“ tvrdí.
Mezi jeho zpoplatněnými návody je mimo jiné také Lovcův průvodce balením mladých žen, který si zájemce může koupit za 2700 kroun. „Podívej se na komplexního průvodce, jak si tyto ženy přivádět do života třeba jako milenky z pozice uvolněného, sebevědomého, atraktivního a diplomatického chlapa v dobré náladě, který se vždy chová k ženám i k lidem taktně,“ inzeruje Děd.
Ženy v doprovodném článku dělí podle věku do pěti kategorií, první jsou ženy od 18 do 23 let, které označuje jako „Disney & Fun“, pátou ženy od 36 do 49 let, které označuje štítkem „Kde je sakra atraktivní chlap???“.
Rozdělení žen podle Lovcova deníku | Zdroj: Printscreen lovcuvdenik.cz
Ženy z první kategorie, tedy od 18 do 23 let, popisuje jako „velmi nadržené a promiskuitní, které nemají problém se sexem na jednu noc“. Zároveň tvrdí, že jsou „labilnější a méně spolehlivé než starší ženy“ a že jsou „absolutně nevhodné pro vážný monogamní vztah“.
Na dotaz, jak zajišťuje, aby například konkrétně průvodce balením mladých žen nebyl zneužíván k predátorskému chování, Děd uvedl, že je plně přesvědčen, že jeho postup je „de facto protiklad nějakého predátora nebo nějakého člověka, který byl zobrazen třeba v tom filmu V síti a podobně“.
„Já zcela neapologicky říkám, že se mi líbí mladší ženy, moje přítelkyně je o 12 let mladší, než jsem já. Stejně tak dokazují statistiky ze seznamovacích aplikací, že naprosté většině mužské populace na planetě se jednoduše líbí ženy, které jsou mladší než muži. To tak prostě je,“ vysvětluje.
Na druhou stranu poslední kategorie žen po 36. roku života je podle Děda ta, kde se role obracejí a najednou jsou atraktivní muži a ženy jsou podle něj frustrované a zklamané bytosti. „Připrav se na vysoké množství požadavků a ultimát a počítej s frustrací těchto žen, která často povede k ukončení vztahu z jejich strany,“ uzavírá Lovec.
„Manipulace je efektivní a v nějaké míře ji používáme ve vztazích všichni, protože ve výsledku jde stejně vždy o moje potřeby a o to, aby člověk mohl být sám sebou a cítil se dobře. Ale v momentě, kdy se z ní stane hlavní komunikační prvek, je to špatně,“ upozorňuje terapeutka Adéla Klingelová, která působí jako lektorka v Lize otevřených mužů.
Podle Klingelové může vztah postavený na manipulačních technikách nějakou dobu fungovat, protože na druhé straně je zkrátka někdo, na koho jsou tyto techniky účinné. „Otázkou je, jak kvalitní takový vztah pak bude a jak dlouho může vydržet,“ podotýká.
„Ve vztazích většinou dojdeme k tomu, že se potřebujeme cítit bezpečně. Cítit se přijímaní, respektovaní a tolerovaní, a aby to stejné zažíval ten druhý,“ doplňuje.
To potvrzuje i terapeutka Markéta Šetinová z institutu Moderní láska: „Myslím, že manosféra do velké míry vychází z manipulativních technik. Cílem je vyvolat v té druhé osobě nejistotu, pocit nedostatečnosti nebo zpochybnění vlastní hodnoty, aby potom chtěla bojovat o to moje přijetí a nějak si mě zasloužila.“
Je v tom skrytá naděje, že pokud člověk druhou osobu dostatečně znejistí, tak o něj začne usilovat. „Ale jen takový malý spoiler: ono to zas tak moc nefunguje. V některé fázi nebo u někoho možná ano, ale není to žádná magie, která je platná na vše,“ uzavírá Šetinová.
Způsob, jakým muži v manosféře vnímají ženy, podle ní může zčásti pramenit z absence vzorů. „Vyrůstali v prostředí, kde se o vztazích moc nemluvilo a navíc mají pocit, že na ně ženy nereagují pozitivně.“
Závěrečná část série Do hlubin manosféry se zaměří právě na to, jak manosféra souvisí s epidemií mužské osamělosti, kde je možné hledat příčiny a proč jsou důležité pozitivní mužské vzory.