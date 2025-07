Zpočátku jde o videa s radami, jak oslovit ženu, jak se soustředit na sebe a na vlastní úspěch. To se však vlivem přesně cílených algoritmů velmi rychle změní v prostředí plné frustrace, manipulace a nenávisti k ženám. Šestadvacetiletý Petr otevřeně popisuje, jak ho ovlivnila tzv. manosféra a jak těžké bylo dostat se z ní ven. Server iROZHLAS.cz v sérii Do hlubin manosféry popisuje, jak snadné je tomuto obsahu propadnout a na koho cílí.

Text obsahuje výrazy z nenávistného online prostředí, jejichž zveřejnění považujeme pro ilustraci za důležité. „Tlustá OF šlajska radí jak hubnout,“ hlásá titulek videa, ve kterém muž v kukle, který si říká Sibiřan, z potemnělé místnosti komentuje několikasekundové video, ve kterém mladá žena radí, jak cvičit. „100 tisíc měsíčně je takovej základ, když žiješ sám. 200 tisíc měsíčně, to už je o něco lepší,“ vykládá na videu z gauče mladý muž v šedivé košili. „Škola tě nepřipraví na reálnej život. Ty přece nejseš placenej za docházku. K čemu ti to je?“ přemítá s dramatickým nasvícením mladý muž v košili a vestičce. Manosféra Původ manosféry sahá až do 70. a 80. let minulého století. Dnes jde o volnou síť online tvůrců a komunit vytvářejících obsah pro muže: postavený na úspěchu, vztazích, postavení mužů ve společnosti i kritice feminismu. Zahrnuje různé proudy – od neškodného seberozvoje přes kontroverzní „balící“ taktiky až po radikální misogynní ideologie jako red pill nebo incel. V mnoha případech propojuje seberozvoj s nenávistnými narativy. „Silný, sebevědomý, asertivní, úspěšný a přitom uvolněný, nezávislý na výsledku. Vždy obklopený atraktivními ženami, které s ním chtějí mít sex a vztahy. Takový je Nový Alfa chlap – Lovec,“ proklamuje pak uhlazený muž ve středním věku na svém blogu a youtube kanálu. Jak by měl vypadat dnešní ideální muž? Podle výše uvedeného má spoustu peněz, drahých aut nebo volný přístup k ženám. A taky je naštvaný. Pojem manosféra letos výrazně zpopularizovala například britská minisérie Adolescent. Ta sleduje příběh 13letého Jamieho, který zavraždí svou spolužačku. Jamie cítí, že „není dost“ a že příčiny jeho pocitů mají jednoho společného jmenovatele: ženy. Specifický internetový obsah pro muže, ve kterém jiní muži ukazují peníze, svaly a rychlá auta, zpočátku představuje možnost seberozvoje. Postupem času do něj ale začínají dříve či později prosakovat toxičtější myšlenky: fatfobie, frustrace, nenávist k ženám, vztek. Na vině jsou byznysové modely některých tvůrců, ale i algoritmy sociálních sítí, které muže vtáhnou do „králičí nory“ čím dál víc radikálních kruhů manosféry. Do hlubin manosféry I. Manosféra jako králičí nora Jak snadné je propadnout extrémní manosféře? Co je incel nebo red pill? Jaké myšlenky člověk přejímá a jak to na něj dopadá? Osobní zpověď muže, který prošel různými částmi manosféry. II. Manosféra jako hate Manosféra není jenom red pill nebo incelství. Kdo jsou tvůrci, kteří ve veřejném prostoru šíří nenávist v podobě zábavy na sociálních sítích? Co předávají svým sledujícím influenceři jako Adam Kajumi nebo Sibiřan? A jak těžké je dostat téma manosféry do popkultury? III. Manosféra jako byznys Kdo jsou red pill koučové a co své zákazníky učí? Jaké byznysové taktiky využívají? Je možné hovořit o monetizaci zranitelnosti? A jak odolat marketingovým praktikám? IV. Manosféra jako manipulace Co učí manosféra muže a chlapce o ženách a o tom, jak k nim přistupovat? Jaké to je být ve vztahu s red pill koučem? Jaké manipulační techniky muži přejímají a mohou vést k fungujícímu vztahu? V. Manosféra jako trauma Jak úzce souvisí manosféra s epidemií mužské osamělosti a nárůstem počtu sebevražd u mužů? Jsou muži v krizi identity a je „alfa“ skutečně ideálem mužství? Proč je důležité mluvit o duševním zdraví mužů? Před algoritmy sociálních sítí varuje v nové zprávě také Bezpečnostní a informační služba. Ta upozorňuje na nárůst radikalizace mladých lidí prostřednictvím sociálních sítí. „Významnou příčinou radikalizace byly algoritmy sociálních sítí, které stále dokonaleji směřovaly obsah, i ten s radikální tematikou, uživatelům, kteří k němu inklinovali,“ píše kontrarozvědka. V síti algoritmů Z průzkumu univerzity v Dublinu loni vyplynulo, že mladí chlapci jsou na platformách jako je TikTok nebo YouTube Shorts bombardováni nenávistným obsahem vůči ženám, a to v řádu několika minut od připojení. Výzkumníci na zmíněných platformách monitorovali deset nově vytvořených profilů chlapců ve věku od 16 do 18 let. Během prvních 23 minut algoritmus všem profilům nabídl mysogynní nebo toxicky maskulinní až extremistický obsah, a to bez ohledu na to, zda do té doby takový obsah manuálně výzkumníci vyhledávali. V momentě, kdy výzkumníci vydávající se za náctileté chlapce s takovým obsahem začali interagovat, vzrostlo množství takových videí v jejich feedu několikanásobně – až do fáze, kdy po dvou až třech hodinách konzumace algoritmy doporučovaného obsahu tvořila taková videa až 78 procent všech nabízených záběrů. Asociace paniců, introvertů a loserů Online prostředí, ve kterém frustrovaní muži ukazují úspěch, svaly a nadřazenost nad ženami, pohltilo v mladém věku i dnes pětadvacetiletého Petra: „Ono ti to podsouvá, že všechny holky jsou stejný. Všechny tě podvedou, když budou mít šanci, všechny tě opustí a půjdou za lepším chlapem. Říkají tomu hypergamie,“ popisuje. „Na střední škole mě strašně frustrovalo, že nemám úspěch u holek. Přišlo mi, že nenaplňuju žádné standardy a očekávání,“ vypráví. Zpětně by se označil za „nerda“ – ve škole hrál fantasy karty a ačkoliv chtěl, nevěděl, jak oslovit například své spolužačky. Do toho ho ve škole šikanovali, spolužáci si ho například fotili v záchodové kabince. Incelové Slovo incel vzniklo z anglického involuntary celibate – tedy nedobrovolný celibát. Označuje muže, kteří touží po sexu nebo vztahu, ale nedaří se jim ho navázat. V původním významu šlo o označení pro lidi, kteří prožívají samotu a frustraci z odmítání. Dnes se ale pojem incel často spojuje s online komunitami, kde se tato frustrace mění ve vztek a nenávist – především vůči ženám. Část těchto komunit věří, že za jejich neúspěch může systém, který podle nich zvýhodňuje atraktivní muže a ženy (tzv. hypergamie), zatímco jim samotným „nebylo dáno“. „Nejprve jsem byl sebelítostivý – dnes by se dalo říct, že jsem byl incel. Když mi bylo 17 let, založil jsem si blog, který se jmenoval Česká asociace paniců, introvertů a loserů. S asi třicítkou dalších mužů jsme se litovali, říkali si, že jsme odsouzení, znevýhodnění nebo že nám nebylo geneticky dáno. Vzájemně jsme se v tom utvrzovali,“ vzpomíná. Petr v té době sám sebe dostal do tzv. králičí nory. Termín vychází z příběhu Alenky v říši divů, ve kterém hlavní postava propadá hlubokou králičí norou a ocitá se ve zcela odlišném světě. V prostředí internetu a sociálních sítí tento pojem popisuje situaci, kdy uživatelé klikají na odkazy nebo sledují obsah, který je postupně vtahuje hlouběji do jednoho tématu. „Byl jsem zahořklý vůči okolí, ale především jsem si hledal vinu v sobě. Shazoval jsem se, uzavřel, bičoval sám sebe. Cítil jsem nenávist – tak jak se o ní mluví dnes u incelů. Jenom s tím, že jsem ji směřoval sám na sebe. Byl jsem i ve fázi, kdy jsem mluvil o sebevraždě.“ Nakonec se Petr rozhodl změnit střední školu a udělat za svým dosavadním životem tlustou čáru. Změnil image a začal si hledat na internetu tipy a rady, jak úspěšně oslovit ženy. Tak se dostal k tzv. pickupu, jedné z oblastí manosféry Pickup artists „Pro Pickup Artists není žena špatná. Je to kořist, o kterou usilujete a která vás zajímá,“ popisuje tuto komunitu v rámci manosféry ve speciální epizodě Vinohradské 12 politolog Jan Charvát. Muži se zde vzájemně učí, jak oslovit a „sbalit“ ženu – často bez ohledu na její zájem či souhlas. Mnoho těchto metod vychází z manipulace, genderových stereotypů a nerespektování hranic. I když to někteří vnímají jako „kurz sebedůvěry“, kurzy často zamlčují toxické prvky – a může jít o vstupní bránu do radikálnějších částí manosféry. „Hledal jsem řešení svého problému a narazil jsem na koncept tzv. street game. Ten těží z kluků, kteří nemají sebevědomí,“ popisuje. Jde o kurzy, na kterých muži vyrážejí s instruktorem do ulic a snaží se oslovit ženy. „Vyloženě to probíhá tak, že ti stojí za zády a postrčí tě, ať jdeš tu holku oslovit. A na začátku to stačí, člověk si uvědomí, že s tou holkou může mluvit, strašně to zvedne sebevědomí, pak se to ale většinou zvrhne do toho, že se z něj stane lovec trofejí,“ podotýká Petr. Od pickupu se do králičí nory toxické manosféry propadal hlouběji a hlouběji, až dospěl k tzv. red pillu. „Je strašně jednoduchý tomu propadnout. V počátku tě to může dát nějak dohromady, odvede to myšlenky od nějaké křivdy, člověk se začne soustředit sám na sebe. Jenomže pak se to stupňuje.“ Červená pilulka „Řekl bych, že se teď cítíš jako Alenka, když padala králičí norou,“ oslovuje ve filmu Matrix hlavní postavu Nea tajemný muž jménem Morpheus před tím, než mu dá na vybranou: spolknout modrou pilulku a žít dál v iluzi skutečného světa, nebo spolknout červenou pilulku, prozřít a začít žít opravdový život. Právě sci-fi snímek Matrix z roku 1999 je pro hlubokou manosféru stěžejní. Červená pilulka je pro ni metaforou probuzení, které mužům odhaluje „skutečnou pravdu“ o světě, kde mají muži neomezený přístup k sexu, světě, kde jsou zvýhodněny ženy a kde je potřeba posílit tradiční maskulinitu, respektive „alfasamectví“.

Sci-fi snímek Matrix (1999) s Keanu Reevesem v hlavní roli | Zdroj: Pictorial Press Ltd / Alamy / Profimedia

„Průměrné ženy dnes nemají zájem o průměrné muže. Mladým ženám se otevírá svět více než mladým mužům, protože ženy jsou brané jako hodnotné, kdežto mladí muži ne. Hodnota ženy totiž spočívá v její kráse a plodnosti, hodnota muže až v jeho úspěchu,“ tvrdí muž, který na internetu vystupuje pod přezdívkou Lovec. Lovec je jedním z předních tvůrců red pill obsahu u nás a do veřejného prostoru hlásá, že zde probíhá jakási systematická feminizace společnosti, že neúspěch některých mužů způsobují ženy a že muž nemá prožívat negativní emoce, místo toho si má zacvičit nebo mít sex. Red pill Jde o proud manosféry, který tvrdí, že svět je ve skutečnosti nastavený proti mužům, ženy jsou prý manipulativní a úspěch i štěstí si muž musí vybojovat tvrdostí, dominancí a nezávislostí. Zastánci red pillu například tvrdí, že muž by neměl projevovat slabost ani emoce, společnost prý zvýhodňuje ženy a feminizuje muže, a že jediným řešením je být tzv. „alfa“ – dominantní, úspěšný, nezávislý. Red Pill často začíná jako „rady pro osobní rozvoj“, ale mnoho autorů ho využívá k šíření misogynie, manipulací a extrémních postojů. Uživatel je tak vtahován hlouběji do toxické ideologie, která může mít dopad nejen na vztahy, ale i na psychické zdraví. V době, kdy Petr spolkl pomyslnou červenou pilulku a začal ve velkém konzumovat tento obsah, mimo jiné třeba Lovce, mu bylo teprve 18 let. „V době, kdy jsem začínal, ještě nebyly algoritmy ani králičí nory tak rozvinuté, aktivně jsem si ten obsah vyhledával. Postupem let se ale zlepšily a samo mě to dovedlo k Lovci a k red pillu,“ říká. Petr popisuje, že v počátcích skutečně získal popularitu. „Oslovoval jsem holky, dalo mi to sebevědomí, poprvé jsem třeba zažil sex na jednu noc. Čím víc jsem se ale do manosféry ponořil, tím víc jsem byl namyšlený a agresivní.“ Sex, nebo nenávist! Manosféru zrodil odpor k emancipaci žen, část z ní je čistý byznys Číst článek „Ve vztazích jsem se strašně na sílu snažil prosazovat svou dominanci a byl jsem vážně toxický,“ hodnotí s odstupem. Když se objevilo něco, co se mu zdálo jako ohrožení jeho postavení, hned na to tvrdě reagoval podle pouček tvůrců red pill obsahu. „Když třeba přítelkyně chtěla, abych ji na něco pozval v hospodě, protože neměla peníze, tak jsem řekl, že nejsem její oslíček otřes se – a ještě před lidmi. Takhle jsem ji ponížil a tvrdě jsem se to snažil kontrolovat, takže to vždy nakonec krachlo,“ vzpomíná. Zasvěcený kruh chlapů Petra teorie red pill zcela pohltila. Vzpomíná na to, že mu myšlenky extrémní manosféry zcela utlumily kritické myšlení. „Je to ohromně opojný pocit, jako bych přišel k nějaké konspirační teorii. Je to absurdní, ale najednou máte pocit, že víte něco, co ostatní ne.“ Svou pozici zpětně vnímá tak, že si přišel jako součást „zasvěceného kruhu chlapů, kteří prozřeli“ a sám přebíral hlavní myšlenky o feminizaci společnosti nebo o tom, že by správný chlap měl být emočně zdrženlivý.