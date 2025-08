Nabízejí návody na svádění, vedení vztahu i „útěk z matrixu“. Prostředí manosféry je úzce spjaté se samozvanými kouči, kteří nabízejí e-booky a kurzy se zaměřením na seberozvoj a oslovování žen. Někteří si za hodinové online setkání nebo svou knihu účtují tisíce korun. Co vlastně učí a jaké byznysové praktiky využívají? Server iROZHLAS.cz v sérii Do hlubin manosféry popisuje, jak snadné je tomuto obsahu propadnout a na koho cílí.

„Vytáhnu mačetu, dám jí pěstí do obličeje a chytnu ji pod krkem. Buď zticha, ty d*vko,“ popisuje, jak by reagoval, kdyby ho žena obvinila z nevěry. Svoje expřítelkyně označuje za „hloupé šlapky“, zatímco dává na odiv svůj luxusní životní styl na jachtách, drahá auta a luxusní oblečení. A svým sledujícím slibuje, že jim poradí, jak toho také dosáhnout.

Poté, co napsal, že ženy by měly být odpovědné za to, že je někdo sexuálně napadne, byl zablokován i na twitteru. Když ale platformu odkoupil Elon Musk a přejmenoval ji na X, mohl se na ni vrátit. Dnes ho tam sleduje více než 10 milionů lidí.

„Přemýšlel jsi, jaké by to bylo, kdybys měl zdravé sebevědomí, uměl komunikovat se všemi lidmi, ale hlavně s ženami? Chápal mužskou a ženskou psychologii? Žil život naplno a měl po boku nádhernou ženu, se kterou bys měl harmonický vztah?“ říká zase na svém youtubu David Hůrka .

Původ manosféry sahá až do 70. a 80. let minulého století. Dnes jde o volnou síť online tvůrců a komunit vytvářejících obsah pro muže: postavený na úspěchu, vztazích, postavení mužů ve společnosti i kritice feminismu. Zahrnuje různé proudy – od neškodného seberozvoje přes kontroverzní „balící“ taktiky až po radikální misogynní ideologie jako red pill nebo incel. V mnoha případech propojuje seberozvoj s nenávistnými narativy.

Během tří dnů se celkem čtyřikrát muži pod jeho vedením vydávají oslovovat ženy na ulici a do barů, dal by se tak označit za tzv. „pickup artist“. Jeho cenu ale neuvádí.

„Jsou to kurzy, na kterých s nimi jdou instruktoři do ulic, vyloženě jim stojí za zády a vždycky je postrčí s tím, ať jdou někoho oslovit. A na začátku to stačí, oni si uvědomí, že můžou mluvit s holkou, že neuteče, jim to strašně zvedne sebevědomí, ale potom se to zvrhne do toho, že se z něj stane lovec trofejí,“ popsal.

Sám do kurzů v dospívání investoval své peníze. „Je to dost bizarní, on ti vyloženě stojí za zády. Těm holkám to musí tak připadat, když si vezmeš, že tě někdo osloví, vedle něj stojí týpek a kouká na vás a když třeba neví, co máš říct, tak ti poklepe na rameno a radí ti.“

Pickup artists „Pro pickup artists není žena špatná. Je to kořist, o kterou usilujete a která vás zajímá,“ popisuje tuto komunitu v rámci manosféry ve speciální epizodě Vinohradské 12 politolog Jan Charvát. Muži se zde vzájemně učí, jak oslovit a „sbalit“ ženu – často bez ohledu na její zájem či souhlas. Mnoho těchto metod vychází z manipulace, genderových stereotypů a nerespektování hranic. I když to někteří vnímají jako „kurz sebedůvěry“, kurzy často zamlčují toxické prvky – a může jít o vstupní bránu do radikálnějších částí manosféry.

„Využívají takové testy. Když ti holka řekne, že je zadaná, tak ty to máš brát jako test a nemáš se nechat odradit. Máš říct třeba: ‚Jo, já jsem Novák, těší mě‘,“ popsal dále Petr.

„Nebo když řekne: ‚Já mám ale doma přítele‘, tak řekneš: ‚Já mám doma želvičku, je strašně super a žere salát‘. Zahraješ to jinam a jedeš si to svoje. Učí tě, že když se holka nezastaví, máš jít dál vedle ní, pokud sedí, tak se sklonit na její úroveň...“

Petr popisuje, že manosféru provází heslo AWALT - „all women are like that“, tedy všechny „ženy jsou stejné“. „Může se jim to tak zdát, ale je to jen tím, že na jejich triky se dá sbalit jen určitý druh holek. Ani nejlepší pickupeři nesbalí každou. Tím jejich filtrem projdou jenom některé holky, které jsou třeba naivnější nebo mají míň zkušeností. Spousta žen hned prokoukne, že je to pro ně jen takový sport, jak nasbírat co nejvíc zářezů.“

Výzbroj velkého nimroda

„Jak sbalit holku či holky a mít s nimi sex po dvou až pěti společně strávených hodinách, nebo i dříve? Za minimálních finančních nákladů. Zjisti, jak na to!“ láká muž jménem Michal Děd.

Děd si na svých webových stránkách z podobného obsahu postavil provázaný byznys, který pokrývá všechny možné aspekty. Chcete „sbalit atraktivní ženu“? Kupte si jeho e-knihu Sbal ji a mějte sex! za 1249 korun. Chcete mít jistotu, že toho dosáhnete? Kupte si rovnou „výhodné tréninkové kombo“ v podobě e-knihy a audioknihy za 2489 korun.

„Kdo má šťastnější, plnější život a více sexu s atraktivními ženami?“ ptá se Děd. Odpovědí je prý „nový alfa“, muž, který je „nezávislý na výsledku“. Aby se mohl muž označit za „nového alfu“ a teoreticky dosáhnout všeho, co Děd, který si říká Lovec, slibuje, má k dispozici několik kurzů.

Takzvaný Lovcův trénink „Buď nezávislák na výsledku!“ vyjde na 2479 korun. Vzápětí je možné zakoupit další Lovcův trénink, tentokrát s názvem „Oslov ji!“ za 2349 korun. Pokud ji oslovíte, možná byste si podle Lovce měli zakoupit trénink „Co říkat ženě na prvním rande“ za 1789 korun.

Děd stejným způsobem prodává také trénink doteků, radí jak na otevřené vztahy, ale také jak zakládat úspěšný byznys nebo jak se dobře oblékat. Na svém webu dokonce prodává průvodce na „balení mladých žen“. „Přivěď si do života mladé ženy mezi 18. a 30. rokem jako milenky a přítelkyně!“ inzeruje.

Veškeré Lovcovo vědění by zájemce vyšlo na téměř 30 tisíc korun. Děd své kurzy nabízí v kompletním balíčku jako „výzbroj velkého nimroda“ za 19 846 korun. Až tehdy se pak podle něj z člověka stane úplný alfa.

Abuzivní obchodní model

„Je to abuzivní obchodní model. Na začátku je myšlenka, že ti vlastně chtějí pomoct. Nalákají tě do té smyčky a pak řeknou: nemáš úspěch u holek? To je, protože nejsi sebevědomý, tak tady máš kurz. Pak zjistíš, že nevíš, jak utáhnout holku do vztahu, tak ti prodají jiný kurz. A pak zase další kurz a jde to pořád dokola,“ popisuje Petr.

Koučování v českém právu V Česku není koučování oficiálně regulovanou profesí. Neexistuje žádný zákon, který by vymezoval, kdo může nabízet služby kouče, a v rámci podnikání není v současnosti vyžadováno vzdělání, odborná certifikace ani dozor nad kvalitou poskytovaných služeb. Odlišná situace je u psychologů a psychoterapeutů, kteří musí splnit jasně dané vzdělání, výcvik a být pod dohledem odborných institucí. Koučové se těmto profesím často přibližují svým jazykem, ale nenesou stejnou profesní zodpovědnost.

„Oni mají vždycky kam ustoupit a neustále posouvají tu hranici. Svou rétoriku mají tak skvěle vychytanou, že vždycky můžou říct: ‚No jo, ale ty ještě nejsi dost alfa, ty na sobě musíš zapracovat‘,“ vysvětluje.

Podle Lucie (redakce skutečnou identitu respondentky zná, ale na její přání ji změnila, pozn. red.), která se věnuje marketingu a sama si prošla několikaletým vztahem s koučem z tohoto prostředí, popularitu těchto „poradců“ ovlivnily sociální sítě.

„Je to specifické prostředí, právě to jim umožňuje dělat to, co dělají. Díky sociálním sítím se můžou schovat za obrazovku a vypouštět ven nějaký obraz, který si sami vytvořili,“ říká.

„Ten byznys je v zásadě prodej informací. Lovec si sepsal nějaké informace, vytvořil z nich návody, zabalil to do e-booků a online kurzů a ty teď prodává. A oproti terapii má takový model výhodu: dá se škálovat. Pro ty lidi to je zase takové rychlé řešení, stačí se přece podívat na video,“ vysvětluje.

Samozvaní koučové vytvářejí produkty, které následně prodávají. Poté vytvářejí doprovodný obsah na sociální sítě, kde mluví o své ideologii a využívají je jako marketingový nástroj, kdy pokaždé na konci řeknou, aby si divák stáhl jeho e-book nebo koupil další kurz.

„Z klasických marketingových taktik se zde často využívají různé ochutnávky zdarma, jde o nalákání zákazníka za účelem konverze. Pak se používají časově omezené nabídky, omezená kapacita nebo speciální sleva. To jsou zajímavé taktiky, které mají v člověku vzbudit pocit nedostupnosti produktu, že to je limitovaný produkt a ty musíš jednat hned teď, aby ti to náhodou neuteklo,“ popisuje.