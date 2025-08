Do Kladrub u Vlašimi se sjely stovky motorkářů. Keep Respekt opět připomněl ohleduplnost na silnicích

Stovky motorkářů přijely v sobotu do Rehabilitačního ústavu v Kladrubech na Benešovsku na festival Keep Respekt.

Podpořili tak motorkáře po nehodách a taky si připomněli, že na silnicích máme být ohleduplní.

„Kluci, kteří to nerozchodili na rozdíl ode mě a zůstaly na vozíčku, si rádi pokecají s motorkářema a zavzpomínají si. Proto tahle akce pro mě dost znamená, proto celých 18 let pomáhám,“ říká první tvář festivalu Keep Respekt Martin Hybášek.

„Setkání je o tom, abychom se k sobě na silnici chovali ohleduplně a bez rozdílu jestli jsem motorkář nebo automobilista,“ vysvětluje zakladatelka Štěpánka Kovářová.

Bývalí pacienti a motorkáři z celé republiky přijeli podpořit ty, kteří jsou krátce po nehodách a musí přijmout svůj nový život.

Výtěžek z Keep Respektu jde vždy na podporu motorkářů, kteří jsou po nehodách. Každý rok se vyberou statisíce.