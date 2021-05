Startuje jedenáctý ročník výzvy Do práce na kole. Má motivovat lidi, aby vyměnili auto za kolo

Podle organizátorů ze spolku AutoMat lidé, kteří výzvu uposlechnou, udělají něco pro své zdraví. Výzva startuje v sobotu a potrvá do konce května.

Do práce na kole v zimě? Cyklistická výzva se letos poprvé uskuteční také v lednu Číst článek

Kvůli pandemii koronaviru jsou i letos upravená pravidla, aby se mohli zapojit lidi na home office.

„Už loni jsme upravili pravidla tak, aby si zapojení mohli nahrávat cesty nejen do práce a z práce, ale i třeba do přírody, na nákup, k příbuzným nebo se psem. Zkrátka veškeré aktivní cestování,“ vysvětluje Radiožurnálu Anna Kociánová z týmu Do práce na kole.

Už teď je do výzvy přihlášený rekordní počet účastníků. Je jich zatím přes 20 tisíc.