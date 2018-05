Do roku 2050 budou dvě třetiny populace žít ve městech. Nejlidnatějším bude Dillí

Dvě třetiny světové populace se do roku 2050 odstěhují do měst, týkat se to bude zejména Indie, Číny a Nigérie. Vyplývá to z nové zprávy OSN, o které informovala agentura Reuters. Přibudou přitom takzvané megalopole, tedy města s deseti a více miliony obyvatel. Nejlidnatějším městem se do roku 2028 stane indické Dillí.

