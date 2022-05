Přijeli pomáhat na hranici a nyní mají obří projekt. ‚Převezli jsme přes 5000 lidí,‘ líčí dobrovolnice

Je to skoro čtvrt roku, co lidé z východu Evropy prchají kvůli válce. Stejně dlouho jim pomáhají dobrovolníci. A stále se snaží něco zlepšovat. Týká se to – mimo jiné – i 29leté Karolíny Beránkové z Prahy. Ta se společně s dalšími vydala krátce po začátku invaze do slovenské Ubľy, kde je nejsevernější hraniční přechod mezi Slovenskem a Ukrajinou. Reportáž Ubľa 0:10 23. května 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Je to skoro čtvrt roku, co lidé z východu Evropy prchají kvůli válce. Stejně dlouho jim pomáhají dobrovolníci (ilustrační foto) | Foto: Anna Horáčková | Zdroj: Český rozhlas

„Tím pádem to vypadá, že v pondělí a v úterý přijdou vlny a naše kontakty budou využitelné. No dobrý. A teď ještě prakticky: co jídlo?“

Tak se Karolína domlouvala na hranici koncem února s dalšími dobrovolníky z Česka. Znali se jen chvíli. Z původního nápadu předat v Ubľe humanitární pomoc a zpátky vzít pár lidí, kteří potřebují odvoz, se nakonec stal obrovský projekt. Postupně se všechno učili organizovat.

„Dovolím si říct, že v tu chvíli na hranicích opravdu nebyl nikdo jiný, kdo by to dělal, takže člověk ze sebe vytáhl to, co ani nevěděl, že má. Podařilo se nám vytvořit takový – když to přeženu – festival, kdy člověk, který přijel kyvadlovou dopravou z dva kilometry vzdálené hranice, dostal informace a teplé jídlo, chopil se ho tlumočník, který ho zaregistroval v destinaci, do které si přál jet,“ popisuje Karolína.

Zároveň koordinovali další české dobrovolníky, kteří se jim přes facebookovou skupinu stále hlásili. Za několik týdnů strávených na hranicích se Karolíně a jejím kamarádům podařilo pomoci tisícům Ukrajinců.

„Podle našich odhadů a statistik jsme převezli přes 5000 lidí, stovkám jsme pomohli najít bydlení v České republice. Převáželi jsme i zvířata, takže se nám podařilo přepravit do bezpečí na sto zvířat,“ doplňuje dobrovolnice.

Náročná práce, málo spánku a silné příběhy uprchlíků dolehly dřív nebo později na všechny. I na zkušenou sociální pracovnici Katarínu Markovou, která přijela do Ubľy z Bratislavy.

„U mě byly určitě i menší krize, které poprvé přišly druhý a třetí den, kdy jsem ty lidi stále vnímala hrozně jednotlivě a hrozně jsem si jejich situaci vztahovala na sebe. Reflektovala jsem nějaké svoje potřeby a svoje zkušenosti a zážitky. Bylo to velmi náročné, vidět plačící matky ve věku mojí maminky a představovat si, jak by mě ona čekala na té druhé straně hranice,“ popisuje Katarína.

Chuť, energii a vůli pomáhat má ale dál. Stejně jako lektorka češtiny a překladatelka Judith Krulišová z Kutné Hory. Vedle tlumočení a asistence uprchlíkům přicházejícím do Česka doteď shání vybavení pro studentské koleje v Užhorodě, kde jsou ubytování běženci, kteří utekli z jiných částí Ukrajiny.

„Nikdy mě nenapadlo, že bych nepokračovala dál, protože jsem na rozdíl od těch všech lidí měla luxus toho, že jsem se měla kam vrátit. Někdo třeba zpomalil, protože ta pomoc byla často na úkor rodiny, práce, osobních vztahů. Nevím ale o nikom, kdo by úplně přestal. Ta pomoc se totiž jen trochu transformovala. Spousta lidí se začala starat o uprchlíky, co jsou tady, což není jednoduchá práce. Hlavně ten administrativní proces, registrace a domlouvání práce, školy a tak dále je náročný,“ říká Krulišová o dobrovolnících.

Právě komunikaci s úřady nebo třeba s lékařem má usnadnit i nová mobilní aplikace, na které teď mimo jiné Judith Krulišová s Karolínou Beránkovou pracují. K dispozici bude zdarma zhruba za měsíc a propojí tlumočníky s uprchlíky, kteří budou překlad potřebovat.

„Aplikaci byste řekla ‚umím ty a ty jazyky‘, ‚jsem ochotná překládat v těchto jazykových párech‘ a ‚můžu tehdy a tehdy‘. Klidně i patnáct minut denně, protože za těch patnáct minut denně stihnete pomoci třem lidem,“ vysvětluje Karolína.

Tlumočení budou moct nabídnout profesionální překladatelé, ale i kdokoliv další, kdo se domluví ukrajinsky nebo rusky. Zájemci se můžou už teď hlásit přes stránku facebook.com/pomuzu s aplikaci.

Dobrovolníci koordinují příchod uprchlíků | Foto: Anna Horáčková | Zdroj: Český rozhlas