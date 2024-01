Dobrovolníci z Mediků na ulici pravidelně ošetřují lidi bez domova. Nejčastěji jde o zanícené rány

Praha, Brno, Plzeň, Hradec Králové, Olomouc a nově také Ostrava. Ve všech městech, kde sídlí lékařské fakulty, pomáhají lidem bez domova Medici na ulici. Dobrovolníci z řad studentů lékařských fakult provedou ročně na čtyři tisíce ošetření. Na Vltavskou v Praze se vracejí už několik let pravidelně. Neodradily je ani silné mrazy. Praha 12:54 11. ledna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Medici s sebou nosí naplněné batohy různými léky, obvazy i mastmi | Foto: Andrea Skalická | Zdroj: Český rozhlas

„Měl jsem tam předtím jakoby bouličku, tak jsem to vymáčkl, a pak se to udělalo větší a větší,“ říká první pacient Miroslav, který žije na ulici. Stará se o něj student 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy Filip Umlauf. Ránu mu převazoval už o dva dny dříve, kdy byli medici na ulici na dalším pravidelném místě, na náměstí Winstona Churchilla na pražském Žižkově.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si reportáž z večera stráveného s Mediky na ulici

„Tím, že vám to nezhnisalo, my jsme vám na to minule dali ten ichtoxyl. Myslím si, že to vypadá líp, ne? Bylo to takový rudější. Tak bych v tom asi klidně pokračoval,“ říká medik Filip.

O iniciativě medici na ulici se dozvěděl už v prvním ročníku studia na medicíně. Že se k nim chce připojit, mu bylo jasné hned. „Nám ten projekt představili starší spolužáci, kteří se na fakultě angažují. Mně se ten nápad líbil a řekl jsem, že si to zkusím. A tak jsem to ten rok a kousek vydržel,“ popisuje.

Nejčastějšími problémy jsou podle něj kožní defekty. „Když se o cokoliv zraníte, tak na ulici, když nemáte třeba pravidelný přístup k potravě, tak hojení je poměrně obtížné. Často se to třeba zanítí. Hojení je právě u lidí bez domova náročnější, než u lidí, kteří večer přijdou, dají se teplou sprchu, vyspí se v teple a ráno jdou do práce. Je lepší to zachytit dřív, i nějaký malý škrábanec prostě vzít dezinfekcí,“ říká.

Medici na ulici nejčastěji ošetřují rány, které se lidem špatně hojí | Foto: Andrea Skalická | Zdroj: Český rozhlas

Medici s sebou nosí batohy napěchované vším, co v terénu potřebují. „Asi takovým primárním objektem našeho zájmu jsou chronické rány, které se špatně hojí, tak máme hodně obvazového materiálu, nějaké masti. Pak máme léky, které jsou volně prodejné proti bolesti, proti kašli, proti alergii. Není to nic, co by si člověk sám nemohl koupit v lékárně, ale pro naše klienty je to dostupné těžko,“ přemítá student šestého ročníku 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy Vojtěch Král.

Místo mrazu teplé jídlo a lůžko v noclehárně. I letos mohou lidé koupit nocleženky pro osoby bez domova Číst článek

Díky spolupráci s organizací Sola Pomáhá rozdávají medici na ulici také balíčky s nejnutnějšími hygienickými potřebami pro ženy.

„Čisté kalhotky, balíček vložek nebo tampónů a nějaké vlhčené ubrousky. Na ulici je 80 procent mužů a 20 procent žen, ale když nějaké ženy potkáme, tak jim to rozdáváme. Ty starší, které už jsou v menopauze, tak to můžou používat jako inkontinenční vložky, takže to rozdáváme všem věkovým kategoriím,“ popisuje Král.

Teplé jídlo a oblečení

V Praze na Vltavské jsou medici vždy v úterý od půl osmé večer. Lidé bez domova o nich vědí. Jsou zvyklí si sem chodit pro jídlo a teplé oblečení, které sem přináší pracovníci komunity Sant Egidio.

„Na Vltavskou chodíme už skoro sedm let. Přinášíme jim ze začátku hlavně něco teplého na zahřátí, kávu a kakao, taky obložený chleba. Je to obrovská pomoc pro chudé, že kromě toho, že tu najdou něco k jídlu, tak je tady mohou i medici ošetřit, protože často jiná možnost není,“ říká Jan Janda.

Od letoška působí Medici na ulici ve všech městech, kde sídlí lékařské fakulty. Kromě Prahy jde o Brno, Plzeň, Hradec Králové, Olomouc a nejnověji také Ostravu.

Tým Mediků na ulici, který pravidelně pomáhá lidem bez domova na Vltavské v Praze | Foto: Andrea Skalická | Zdroj: Český rozhlas