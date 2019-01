Češi v roli dobrovolníků. Mladí lidé vyrážejí pomáhat obyvatelům Indie, Mexika, Keni nebo Peru

Pomáhat při stavbě hokejového hřiště v indickém Himálaji nebo přispívat znalostmi z ekonomiky v Kambodži, také o to mají zájem mladí Češi, kteří se rozhodli vyjet do světa jako dobrovolníci. Umožňují jim to hlavně projekty neziskových organizací. Studenti tak můžou třeba o prázdninách pomáhat i na druhém konci světa. Praha 11:06 15. ledna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ilustrační foto | Zdroj: Profimedia

„Strávila jsem víc jak půl roku v Indii, mezitím Kolumbie, Irán a tak dále. Viděla jsem lidi opravdu ve velké nouzi a ráda bych jim pomohla,“ popisuje pro Radiožurnál 30letá Eliška, která zatím cestovala jako turistka. V budoucnu se ale chystá vyjet do zahraničí i jako dobrovolnice.

Právě o oblasti za hranicemi Evropy je mezi mladými Čechy stále větší zájem. „Sledujeme nárůst počtu dobrovolníků, kteří vyjíždějí na mimoevropské projekty. Nejvíce lidé teď vyjíždějí do Indie, Nepálu nebo do Mexika, ale jsou to třeba i africké destinace, hlavně třeba Keňa, ale i Jižní Amerika - do Bolívie nebo do Peru,“ vyjmenovává Eva Brychtová z neziskové organizace Inex, která cesty pro dobrovolníky do zahraničí zajišťuje.

Měsíc v buddhistické vesnici

Jet pomáhat do rozvojových zemí chtějí hlavně studenti ve věku od 15 do 26 let. Jen přes organizaci Inex jelo loni mimo Evropu pomáhat více než sedmdesát mladých Čechů. To je o čtvrtinu více než v roce 2016.

Vyjíždějí na několikatýdenní nebo měsíční cesty. A Brychtová dodává, jakým způsobem pomáhají: „Nejsou to projekty, které by zastupovaly práci místních. Nepotřebujete tedy žádnou specializaci, žádnou předchozí zkušenost. Většinou se pracuje manuálně. Pomáhá se něco natírat, něco vyklízet, něco se sází nebo se pracuje na farmách. Jsou také sociální projekty s dětmi,“ přibližuje Brychtová.

Dobrovolníci nejdříve projdou školením, které je na cestu připraví. Právě o děti se loni jako dobrovolnice starala i třiadvacetiletá studentka Nikola, když strávila měsíc v buddhistické vesnici v Himálaji.

„Byla jsem tam pomáhat stavět hokejové hřiště ve škole a zároveň jsme učili děti mimo jejich běžné vyučování různé aktivity, konkrétně já jsem měla hodiny tance. Jela jsem tam s tím, abych mohla pomoct té komunitě přímo v místě, kde to potřebují, protože to pro mě má mnohem větší smysl než posílat finanční dary z Čech,“ popisuje Nikola.

Nejstarší dobrovolnice? 69 let

Nové zahraniční mise nabízí pro dobrovolníky i organizace Člověk v tísni. Ve spolupráci s Evropskou unií vysílá do Kambodži, Angoly nebo Mongolska. V nabídce jsou i více specifické pozice.

„Co se týká našich požadavků, tak takový člověk musí zapadat do toho, co my na tom konkrétním místě v dané zemi již děláme. Takže profily mohou být různé. Můžeme hledat logistika nebo můžeme hledat člověka, který rozumí financím,“ vysvětluje koordinátorka projektu Petra Weissová.

Organizace hradí zájemcům letenky, ubytování a další výdaje. Do těchto programů Člověka v tísni se častěji hlásí ženy, podle statistik neziskové organizace je dobrovolnic v zahraničí sedmdesát procent. A na věku nezáleží.

„Průměr je kolem 30 let. To ale neznamená, že to není otevřené i starším. Nejstarší paní, která jela pomáhat, bylo 69 let. Je to opravdu bez věkového omezení,“ potvrzuje Weissová.

Jedna hranice ale přeci jen je. Dobrovolníci pro tento projekt musí být starší 18 let a být občany Evropské unie. Předpokládaná je také dobrá znalost angličtiny.

„Náš ideální dobrovolník by byl takový, který by byl otevřený všem možnostem, nechal by se vést místními, nejel by tam s pevnou představou, že tam chce něco změnit, ale nechal by se učit od ostatních,“ doplňuje Brychtová z neziskové organizace Inex.

Na dobrovolnické pozice, které nabízí Člověk v tísni, se můžou zájemci hlásit do 15. ledna. Organizace Inex nebo další neziskové projekty jako Tandem nebo Hodina H Pelhřimov mají informace pro dobrovolníky v zahraničí na svých webových stránkách.