Ředitel bazénu dobrovolníkem na covidovém urgentu: Tolikrát jsem slovo ‚díky‘ dlouho neslyšel

Po 20 letech se vrátil do zdravotnictví jako dobrovolník Tomáš Kotora, který je jinak ředitelem Městského bazénu v Plzni. Před mnoha lety ukončil střední zdravotnickou školu, studoval několik semestrů na lékařské fakultě. Pracoval také jako radiologický laborant, ale nakonec zakotvil v ekonomické sféře jako manažer. Jeho současné pracoviště je uzavřené, a tak využil svých zkušeností a jako dobrovolník se dostal do Fakultní nemocnice v Plzni. Plzeň 18:54 10. listopadu 2020

„Přihlásil jsem se na několika portálech, kde hledali dobrovolníky a byl jsem trochu rozpačitý, že se hned nikdo neozval. Myslel jsem, že půjdu na jedné klinice na ranní a potom hned na odpolední jinde,“ popisuje pro Radiožurnál trochu naivní začátečnické úvahy vysoký, sportovně vyhlížející manažer.

„Covid jsem prodělal už v září a s lehkým průběhem, tak jsem si říkal, že po mně hned sáhnou.“

Nakonec to trvalo dva týdny, než dostal Kotora hned tři nabídky najednou. Na radiologii si po letité profesionální přestávce netroufl, ze dvou zařízení si ale vybral Fakultní nemocnici v Plzni. Podepsal smlouvu, vyfasoval kartičku a šel si sehnat bílé kalhoty a blůzu.

„Kolegové mě varovali, že to propotím, že je to fyzická dřina, ale snad jsem trochu trénovaný. A zhubnout nebude na škodu,“ uvažoval před první službou Kotora. „Budu dělat sanitáře, takže přinést, odnést. Uvidím. Buď mě to utvrdí v tom, že bych chtěl nadále sloužit vlasti, nebo rovnou ulehnu na nějaké lůžko.“

Inženýr sanitář

Před víkendem přišel den D. Ráno před šestou zaparkoval Kotora za zdí areálu „vojenské nemocnice“, jak se budově na Borech historicky říká, a nahlásil se na urgentním příjmu interny v pavilonu 54. Objevil se znovu až po dvanácti hodinách, aby sdělil svoje dojmy Radiožurnálu.

Byla už tma, syrová zima, hustá mlha, ze které se vynořil rozesmátý obličej. „Super. 28× za den jsem slyšel ‚děkuji‘, to se mi v životě úplně nestává. Musím si příště vzít jiné ponožky, už mám puchýř. Převážel jsem pacienty na postelích nebo křeslech v těch dlouhých podzemních chodbách,“ říkal zjevně spokojený padesátník s otlačeným čelem od ochranného štítu.

V bývalé vojenské nemocnici jsou pavilony spojené podzemními chodbami, které ale nevedou po rovině. „Je to pro sanitáře jako fitness, nahoru dolů. Někteří pacienti mají i s postelí 150 kilogramů,“ vypráví Kotora.

„Stále jsem jim říkal, kam jedeme, co tam budeme dělat, jsou v různém psychickém i fyzickém stavu. Štěstí, že to tu znám, sloužil jsem tady na vojně. Jen ráno mi dal dvacet minut ‚vysvětlovnu‘ služebně starší kolega a hodili mě do vody.“

I na urgentním příjmu kvůli personální krizi slouží zdravotníci z jiných oddělení, a tak přirozeně zapadl. „Všichni si tykáme, stejně se přes ochranné obleky nevidíme a teprve večer jsme se v šatně zasmáli, když zjistili, co jsem zač. Inženýra sanitáře tady asi nemají často,“ směje se novopečený dobrovolník.

V pondělí se Tomáš Kotora zase vrátil do kanceláře v bazénu, zatímco jeho kolegové už sloužili další 12hodinovou směnu v nemocnici.

„Smekám před zdravotníky, že to dokážou táhnout v těch podmínkách každý den. A rozhodně jsem neskončil. Staniční sestra se ptala, jestli se mnou může počítat dál, takže určitě může. V týdnu mi napíše další službu. Když můžu, pomůžu,“ dodává.