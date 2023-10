OVĚŘOVNA: Děti žádný dokument OSN nenutí k sexu a masturbaci, jak se snaží tvrdit lživá reportáž

Světová zdravotnická organizace (WHO) nenabádá děti k sexu a nenutí je masturbovat. Video, které se šíří na sociálních sítích, přesto tvrdí opak. Vychází z dokumentů, které WHO skutečně vydala. Věty ale vytrhává z kontextu a jejich smysl převrací. Ověřovna! Praha 5:00 8. října 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Původně německé video vytrhává z kontextu věty z dokumentu a mylně je interpretuje. Mimo jiné tvrdí, že OSN nutí děti k sexu a masturbaci | Zdroj: Youtube

Čtyřminutové video je původně německé, česky je pouze nadabované. Odkazuje se na metodiku, kterou Světová zdravotnická organizace skutečně vydala a má i český překlad – Standardy pro sexuální výchovu v Evropě.

Původní dokument je z roku 2010, český překlad vznikl v roce 2017. Pracovala na něm i docentka z Masarykovy univerzity Lucie Jarkovská. „V první řadě metodika nic nenařizuje. Je to informativní materiál, který poskytuje vodítka pro orientaci v tématu,“ odmítá nesmysly, které v německé reportáži zazněly.

Ve videu se například tvrdí, že děti ve věku nula až čtyři roky se musí učit o masturbaci a rozvíjet zájem o své tělo i tělo ostatních. Děti do šesti let musejí být zase podporovány v tom, aby vyjadřovaly své sexuální touhy a potřeby. Nic takového se ale v dokumentu WHO nepíše. V jedné části pouze popisuje vývoj dítěte v různých věkových obdobích.

V metodice je taky matice, která schematicky uvádí určitá fakta o tom, co je přiměřené dětem různého věku.

„U věkové skupiny 0 -4 roky se uvádí, že děti by měly získat informace o tom, že potěšení a příjemné pocity z dotýkání se vlastního těla a masturbace v raném dětství či objevování vlastního těla a vlastních genitálií jsou normální součástí lidského života,“ vysvětluje Lucie Jarkovská.

Podle ní to ale neznamená, že by děti měly dostat nějakou přednášku: „Spíš naopak, aby dospělí akceptovali sexuální vývoj a projevy i u takto malých dětí a za masturbaci je například netrestali. Malé děti totiž vzděláváme nejvíce tím, jaký postoj k věcem kolem nás zaujímáme. Pokud jim masturbaci zakazujeme, vystavujeme je hanbě, můžeme je poškodit.“

Nucení k sexu? Nesmysl!

V podobném duchu pak německá reportáž pokračuje. Zmiňuje, že děti do dvanácti let mají mít první sexuální zkušenost a naučit se používat online pornografii.

„Více než polovina dětí na prvním stupni se setká s pornografií. Pro děti pornografie přináší nepřiměřené obsahy, ale právě absence otevřené sexuální výchovy je často tím, co k ní už poměrně malé děti přitahuje. Najdou v ní to, co před nimi dospělí zamlčují. Rozhodně jim nepomůžeme tím, když se budeme tvářit, že na porno se podívají lidé až po svých osmnáctých narozeninách,“ dodává docentka Lucie Jarkovská.

Opět dětem nemusí nikdo dávat nějaké přednášky, ale spíš citlivě reagovat a odpovídat na jejich dotazy.

„V celém dokumentu nenajdete žádný údaj o tom, kdy by lidé měli mít první sex. Naopak je zde zdůrazněno, že je třeba diskusí u mladých lidí a dětí vybudovat pozitivní vztah k vlastnímu tělu, aby byli schopni odolávat například tlaku vrstevníků či popkultury a první sex měli tehdy, když vědí, že chtějí a cítí se připravení, ne proto, že mají pocit, že jsou poslední ze třídy, kdo tuto zkušenost nemá,“ říká.

„Manuál zmiňuje, že je vhodné mluvit se skupinou 9 až 12 let o prvních sexuálních zkušenostech, což může být třeba i líbání, nebo třeba právě pocit, že je na ně jakýsi tlak, že by toto všechno už měli zažít.“

Video mimo jiné říká, v jakém věku by měly děti podstupovat různé sexuální aktivity. Původní dokument OSN o tomto však nehovoří a nenařizuje, kdy by měli lidé začít být sexuálně aktivní | Zdroj: Youtube

Překroucená fakta europoslance

Původní německá verze reportáže je oproti té české asi dvanáctiminutová. Vysílá ji televize kla.tv, která běžně šíří manipulativní, lživý nebo překroucený obsah. V reportáži cituje europoslance Marcela de Graaffa z Nizozemska.

Ten mluví o pedofilním Západu a odkazuje se na další materiál Světové zdravotnické organizace o sexuální výchově, International technical guidance on sexuality education.

Jeho původní proslov na toto téma, ze kterého německá reportáž vychází, je z jara letošního roku. Doslovně europoslanec tvrdí, že OSN zveřejnila dokument, který chce legalizovat sex s dětmi a umožnit odstranění dětských genitálií.

Dokument nemá český překlad, ale ani v anglickém originále nic takového není. Europoslanec jen vytrhává věty z kontextu a text manipuluje. Dokument pouze velmi okrajově zmiňuje dobrovolnou lékařskou mužskou obřízku, jako jednu z metod, jak předcházet HIV. O žádném odstraňování dětských genitálií dokument nepíše.

Naopak se snaží vysvětlit, jak se k dětem v oblasti sexuální výchovy chovat citlivě, kdy je vhodné jaké téma vysvětlovat a proč je důležitá prevence pohlavně přenosných nemocí.

Europoslance Marcela de Graaffa jsme oslovili emailem s dotazem, proč tyto věci šíří a z jakých materiálů tedy přesně cituje. Na náš dotaz neodepsal. V europarlamentu patří mezi nezařazené členy, předchozí strany opouštěl, protože odmítal očkování proti covidu, hlasoval proti odsouzení ruské invaze na Ukrajinu a podporuje Rusko.

Německá dvanáctiminutová reportáž se ale hojně šíří a jen na stránkách původního televizního kanálu má přes 660 tisíc zhlédnutí. U české verze jsou to jednotky tisíc zhlédnutí a sdílení.