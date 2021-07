Efekt Euro 2020? Případy domácího násilí rostou při velkých sportovních zápasech, upozorňují studie

„Když Anglie dostane nakládačku, ona ji dostane taky.“ Příznačným sloganem upozorňuje britské Národní centrum pro domácí násilí na negativní trend, kdy se během masově sledovaných sportovních utkání, a zejména pak velkých fotbalových zápasů, zvyšuje počet ohlášených případů domácího násilí. Odkazují se přitom na policejní statistiky a počty volání na tísňových linkách během sportovních šampionátů. Londýn/Praha 21:00 13. července 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Na spojitost mezi velkými fotbalovými zápasy a nárůstem domácího násilí upozornila v roce 2013 studie univerzity v Lancasteru.

Ta při bližším zkoumání nahlášených policejních výjezdů během světových šampionátů v letech 2002, 2006 a 2010 ukázala, že počty případů domácího násilí vzrostly o 26 procent, pokud domácí tým zvítězil nebo remizoval, a o 38 procent, pokud Anglie prohrála.

Nová studie Londýnské školy ekonomie a politických věd, která vyšla v časopisu The Economist, zjišťovala, proč k nárůstu dochází právě po fotbalových zápasech. Výzkum více než 523 tisíc nahlášených případů u policie pro manchesterskou aglomeraci mezi lety 2012 a 2019 odhalil, že je způsoben výhradně agresí na ženách ze strany mužů, kteří pili alkohol.

„Fotbal nezpůsobuje domácí násilí. Velká utkání ale mohou být spouštěčem pro zhoršení už existujících násilných tendencí,“ vysvětluje Teresa Parkerová z organizace Women’s Aid, která podporuje oběti domácího násilí.

Letošní fotbalové mistrovství Evropy ale neprovázely násilnosti pouze za zavřenými dveřmi. Londýnská policie kvůli potyčkám s rozbouřenými fanoušky domácího anglického týmu zatkla na padesát lidí.

V Česku spíše pivní fanouškovství

Jak uvedla v roce 2012 pro server Týden vedoucí Intervenčního centra hlavního města Prahy Marie Šusterová, v Česku se fotbal na statistikách ohlášených případů domácího násilí neprojevuje.

„Nezaznamenala jsem, že by se v našem prostředí tato okolnost odrážela na domácích agresorech. Může to být způsobeno také tím, že Češi preferují pivní fanouškovství. Zajdou do hospody se svými přáteli, s nimi si i zanadávají a domů již přijdou zklidnění,“ vysvětlila.

Podobně jako britští výzkumníci ale dodala, že mnohem nebezpečnější je při sledování šampionátu alkohol, který stojí za 90 procenty případů násilí.

Domácí násilí během pandemie zesílilo. Pomoc hledá až o polovinu víc lidí Číst článek

Podle průzkumu neziskové organizace proFem z března 2012 zažilo domácí násilí v průběhu života 40 procent českých žen.

„Nejčastěji se v případě domácího násilí jedná o chování partnera, které spojuje fyzické napadení a sexuální násilí s opakovaným ponižováním, pronásledováním, zasahováním do osobního majetku a jeho ničením,“ uvedla tehdy agentura NMS Market Research, která průzkum realizovala na vzorku tří tisíc žen starších 18 let.

Z obětí domácího násilí 57 procent uvedlo, že poslední incident u nich skončil fyzickým zraněním nebo vážnými psychickými problémy. K fyzickému napadení došlo v 20 procentech případů. Otřesem mozku skončila čtyři procenta případů, zlomeninami či bodným poraněním dvě procenta, psal o průzkumu server iDnes. Na policii se obrátila jen každá pátá oběť.

Tuzemská Asociace pracovníků intervenčních center pravidelně vydává statistiky ohledně počtu případů domácího násilí vykázaných Policií ČR. V dubnu 2021 jich bylo 336, v květnu pak 408. Podle výzkumu Fakulty humanitních studií a Sociologického ústavu Akademie věd se během pandemie začalo obracet na neziskové organizace až o polovinu víc lidí než v době před ní.

Kde hledat pomoc? Bílý kruh bezpečí Nonstop bezplatná telefonní linka 116 006

Emailové adresy na jednotlivé poradny jsou dostupné na webových stránkách

Email na intervenční centrum v Ostravě: bkb.ostrava@bkb.cz proFem Chatové poradenství (každé všední pondělí od 9:00 do 12:00 a středu od 16:00 do 19:00)

Online poradna

Telefon 608 222 277 (sociální pracovnice každý pracovní den 9:00 až 15:00; právní pomoc každé úterý 9:00 až 12:00 a středu od 17:30 do 20:30)

Facebook (každý pracovní den od 9:00 do 15:00)

Email: info@profem.cz Rosa Chatové poradenství (úterý od 13:00 až 15:00 a čtvrtek od 9:00 do 11:00, možnost zanechat vzkaz)

Telefony: 602 246 102 a 736 709 764

Email: poradna@rosa-os.cz Aplikace Bright Sky CZ mobilní aplikace, která obsahuje rady, kontakty i možnost vést si deník útoků Další užitečné odkazy můžete najít ZDE