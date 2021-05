Šéfka Bílého kruhu bezpečí: Máme toho teď opravdu hodně naloženo, což nahrává i domácímu násilí

„Bílý kruh bezpečí je tady pro oběti trestných činů, a to včetně domácího násilí,“ zdůrazňuje ve vysílání Českého rozhlasu Plus prezidentka organizace Petra Vitoušová. Po víc než roce pandemie se už projevuje růst domácího násilí, které probíhá za zavřenými dveřmi. Je to přesně to, co agresorům nesmírně vyhovuje, protože mají svou oběť pěkně v kleci, tvrdí. hovory Praha 18:47 6. května 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Po víc než roce pandemie se už projevuje růst domácího násilí, které probíhá za zavřenými dveřmi (ilustrační foto) | Zdroj: Fotobanka Profimedia

„Trvá to všechno už strašně dlouho. První protipandemická opatření se dala přežít. Bylo to všechno nové, byl tady strach i solidarita, ale po letním rozvolnění už se nám těžko vracelo do stejného režimu,“ popisuje.

Pokud jde o partnerské soužití a péči o rodinu a děti, jsme už totálně vyčerpaní, míní Vitoušová.

„Někteří mají alergie už jen na vzájemný kontakt. Spouštěče rozepří či incidentů nemusí být hned domácím násilím, ale konflikty jsou na denním pořádku, kdy jsou všichni citliví už na cokoliv. Prostě – jsme velice dlouho ve velmi omezených prostorách. Máme toho opravdu hodně naloženo,“ uvažuje.

Prezidentka Bílého kruhu bezpečí říká, že vedle obav ze ztráty zaměstnání či podnikání se musí lidé v rodinách starat o děti, vaření, nákupy.

Pokud se potýkáte nejen s domácím násilím, můžete volat na bezplatnou nonstop linku 116 006.

„Věci, na které už nejsme léta letoucí zvyklí. Takže stačí velice málo a problémy jsou veliké. My to monitorujeme a ve druhé etapě pandemických opatření jsou opravdu výraznější.“

Na druhou stranu – každá velká změna, jakou teď bezesporu zažíváme, s sebou nese taky relativizování našich starostí. „Problémy, které se dřív zdály být neřešitelnými, tváří v tvář tomu, v jakých jsme se teď ocitli podmínkách, jsou problémy marginální.“

Posílení vztahů, nebo rozchody

Velkou změnou prošly i samotné partnerské vztahy. „Někteří se rozhodli, že lepší je svornost a věnovat se společným dobrým cílům, což je třeba výchova dětí. To považuji za pozitivní a takové signály máme. Řada domácností ale řeší přesný opak – řekli si, že než se takto trápit, než že by si měli ubližovat, tak je lepší to ukončit. A rozešli se.“

Ne pro všechny je ale současná doba poučením, řadě lidí podle Vitoušové stále chybí pokora, takže až to všechno „přejde“, zas se vrátí do starých kolejí. V oblasti domácího násilí se ale situace zhoršila.

„Vezměte si, že lidé jsou izolovaní v uzavřeném prostoru, v určitou dobu byl zákaz vycházení, zákaz návštěv, zákaz kontaktu s druhými. Domácí násilí je o uplatňování kontroly moci. Takže co se pro ně krásnějšího mohlo stát, než že svou oběť mají takto pěkně zavřenou. V kleci a pohromadě.“

Za covidu přibyla také kriminalita a násilí v kyberprostoru. „Tam se většina lidí překlopila a odehrávají se tam věci, které mají veliký dopad na novou formu kriminality,“ vysvětluje Vitoušová.

Volejte 116 006

Prezidentka Bílého kruhu bezpečí pak všem, kteří mají problém s tyranem a nejen s ním, radí, aby se nebáli a volali na bezplatnou nonstop linku 116 006.

„Od roku 2007 máme zákon na ochranu před domácím násilím, takže jsme se zařadili mezi země, které nečekají na to, až se něco stane, ale mají silnou prevenci. Domácí násilí ale nesmí zůstat za zavřenými dveřmi privátu.“

Linka je vstupní brána do systému pomoci, kde si lidé mohou ověřit situaci, ve které žijí. „Mohou volat opakovaně, mohou se dozvědět o pomoci a také o tom, jaká mají práva, kde a jak je uplatnit,“ uzavírá prezidentka Petra Vitoušová.

