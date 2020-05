Zaměstnanci České pošty a dalších rozvážkových služeb se učí jak rozpoznat domácí násilí a jak pomoci

Před domácím násilím se není kde schovat. Záchranou pro oběti tak může být někdo zvenčí - třeba pošťačka nebo kurýr. Právě na ty se zaměřila nezisková organizace Rosa. Několik rozvážkových služeb a Česká pošta předaly svým zaměstnancům informace, jak nejlépe pomoct. Praha 8:37 2. května 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Česká pošta, doručování dopisů a balíčků | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Domácí násilí se zpravidla odehrává za zavřenými dveřmi - podle údajů neziskových organizací ho v Česku zažijí dvě z pěti žen. Těmi, kdo v takových případech můžou pomoci, pak bývají sousedi nebo třeba i kurýři a poštovní doručovatelky. Právě na ty se zaměřila nezisková organizace Rosa. Zaměstnancům České pošty a dalších sedmi rozvážkových služeb předala instrukce, jak znaky domácího násilí rozpoznat i jak pomoct obětem.

Před domácím násilím se není kde schovat. Záchranou pro oběti tak může být někdo zvenčí - třeba pošťačka nebo kurýr. Právě na ty se zaměřila nezisková organizace Rosa.

„Inspirovali jsme se podobným projektem v Minnesotě a určitě cílem není dělat z doručovatelů, pošťáků, kurýrů nějaké terapeuty nebo zasahující policisty,“ říká šéfka vládního výboru pro prevenci domácího násilí a psycholožka z organizace Rosa Branislava Marvánová Vargová pro Radiožurnál.

Podle ní to je hlavně projekt na prevenci a zvýšení povědomí. Pošťáci mohou skutečně pomoct a to třeba i se záchranou lidského života.

„Naposledy to byla paní, co si zlomila krček. Nikdo o ní dva dny nevěděl, ona tam ležela. Pošťačka věděla, že pravidelně vychází na nákup, potkávají se, přišlo ji to divné, zavolala policii a hasiče a zachránila jí život. Všechny tyto akce, jak domácí násilí tak záchrana života jsou o všímavosti,“ vypráví ředitelka Nadace České pošty Marta Selicharová.

Leták o tom, jak pomoct, uveřejnili v interních poštovních novinách. Je na něm upozornění, že oběti mohou mít modřiny nebo být plaché v přítomnosti partnera.

„Je potřeba tu případnou konverzaci držet velmi krátkou a zeptat se na základní otázky uzavřeným způsobem, aby ta oběť mohla odpovědět jenom ano ne,“ upozorňuje psycholožka Marvánová Vargová.

Aplikace Bright Sky

Doručovatelé také mohou doporučit aplikaci Bright Sky. Tu podle britského vzoru vyvinula Rosa společně s policií, ministerstvem vnitra a Nadací Vodafone. Obsahuje kontakty na nejbližší pomoc nebo deník, kde mohou oběti zaznamenávat třeba svá zranění, videa nebo zvukové záznamy.

Součástí je i rychlý test „Jsem v ohrožení?“ Ten může oběti pomoct s uvědoměním si situace.

„Spoustu těch obětí neví, že jsou oběti, co je za hranou, že projevy domácího násilí jsou různý. Když v tom žijí 24/7 hodin denně, roky, tak nevnímají, že je něco špatně,“ přibližuje ambasadorka aplikace a herečka Ester Geislerová.

Od února si aplikaci stáhlo přes 700 lidí a více než polovina z nich využila i test.

Do projektu se zapojily i mimo jiné kurýři online supermarketu Rohlík nebo služby Dáme jídlo, která funguje ve 170 českých městech. A zvyšovat povědomí o problému domácího násilí chce i do budoucnosti.

„Máme v plánu to zařadit i do našeho náborového školení. A budeme to probírat na následující kurýrní poradě. Jednak to chceme připomenou a druhak i vyzvat někoho z kurýrů, kdo už to za tu dobu mohl odhalit, nebo to viděl, aby se s ostatními o tu zkušenost podělil,“ popisuje ředitel logistiky Aleš Ječmen.

Kadeřnice nebo taxikáři

Organizace a experti se také obávají nárůstu domácího násilí kvůli opatřením proti šíření koronaviru. Na závěry je ale brzy.

„Řekla bych, že možná je to klid před bouří, ale těžko v tuto chvíli soudit. Víc se o životě v rodinách budeme dozvídat až třeba dva tři měsíce poté, co celostátní karanténa a opatření vlády opadnou,“ říká Martina Vojtíšková, předsedkyně Asociace pracovníků intervenčních center, které obětem pomáhají.

Organizace Rosa ještě před šířením nového koronaviru v Česku pořádala setkání i pro lidi z wellness odvětví. Stejně jako doručovatelé i kadeřnice nebo vizážistky si mohou všimnout známek domácího násilí.

Do budoucna podle britského vzoru můžou pomoci třeba i taxikáři.

