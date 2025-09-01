‚Domácí péče je nejnáročnější po psychické stránce.‘ Pomoc pečujícím nabízí nová poradna v Písku
Stoupá počet lidí, kteří doma pečují o seniory nebo osoby se zdravotním postižením. Podle Asociace poskytovatelů sociálních služeb je jich jeden a půl až dva miliony. Je to třeba i kvůli nedostatku míst v domovech pro seniory nebo jiných pobytových zařízeních. Charita v některých městech proto otevřela poradny, kde pečujícím nabízejí různé druhy pomoci, informuje Český rozhlas České Budějovice.
„Mám doma babičku, je jí 94. Už čtyři roky o ní pečuju a je to opravdu vyčerpávající,“ říká Hana Hubalová, která otevření poradny pro pečující uvítala. „Musím říct, že mě to fakt podrželo. Péče je hodně složitá – je to časově, fyzicky i organizačně náročné,“ popisuje s tím, že nejnáročnější je péče po psychické stránce.
„Člověk se potýká se svými emocemi a pocity, které netušil, že budou,“ uzavírá Hana Hubalová. Právě s těmito problémy se svěřila terapeutce Kateřině Literákové, která je součástí týmu písecké poradny pro pečující.
„Jedním z hlavních témat je sebepéče a to, jak se naučit si dopřát chvíle odpočinku i během péče o blízkého, jak si je nevyčítat, nemít pocity viny, jak si najít čas na jiné aktivity a jak se vůbec učit zacházet s emocemi, které dlouhodobá péče přináší,“ přibližuje terapeutka.
Pomoc rychle a zdarma
Kateřina Literáková vidí velký přínos poradny i v jiném ohledu. „Takových pečujících je hodně na rozdíl od psychologů a odborníků, kteří by sice dokázali pomoct, ale termíny jsou třeba v řádu měsíců,“ říká terapeutka.
„Naše poradna nabídne termín velmi rychle a všechny služby poskytuje zdarma. Terapeutickou podporu bude nabízet lidem, kteří se ocitají v téhle situaci a například začínají cítit velkou únavu nebo vyčerpání, což může v dlouhodobém kontextu vést až třeba k syndromu vyhoření. Pak už není pomoc vůbec snadná,“ vysvětluje Literáková.
Poradna nabízí pečujícím ještě další druh pomoci. „Lidé se například u nás v poradně dozvědí, jak zvládnout praktické věci při péči doma,“ doplňuje projektová manažerka Charity Písek Lucie Lopatová Havlová.
„Vysvětlíme jim krok za krokem například nácvik používání kompenzačních pomůcek při péči o blízkou osobu nebo je dokážeme navázat na ostatní zdroje pomoci, například na pečovatelskou službu nebo osobní asistenci,“ uvedla Lopatová Havlová.
Službu navíc podle ní mohou využívat nejen ti, co pečují o seniory, ale i o mladší osoby, které využívají krátkodobou péči, například po úrazu. Podrobnější informace o poradně pro pečující najdou všichni zájemci na webových stránkách Charity Písek.