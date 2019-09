Pozitiva a negativa domácího vzdělávání? ,Důležitá je podpora zvenčí,‘ míní autorka knihy o výchově

Rodiče se k domácí výchově svých dětí rozhodují ze čtyř hlavních důvodů, říká Irena Kašparová. Ona sama se k domácí škole rozhodla, protože to jednoduše chtěla zkusit jinak. „Můžeme mít jiné hodnoty, které ve škole dítě nedostane, neseznámí se s nimi,“ upřesňuje, proč se někteří rodiče rozhodnou, že by to mohli zkusit sami. Host Lucie Výborné Praha 22:12 1. září 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

K pozitivům domácího vzdělávání patří podle Kašparové především to, že rodiče mohou být se svými dětmi – vidí je vyrůstat, mluví s nimi a znají jejich zájmy. „Žijete s nimi. A to bylo pro mě to největší obdarování, které jsem od domácí školy dostala,“ přiznává.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si rozhovor

Na druhé straně ale musí rodiče zvládnout mnoho negativ – ne všechny děti se chtějí každý den učit. Následně vznikají pochybnosti rodičů, zda nekazí dítěti život a zda mu nechybí kamarádi. V té chvíli je podle Kašparové důležitá podpora z různých stran – manželů, partnerů, rodičů, prarodičů. Svou roli ale hrají i sociální sítě.

„Před deseti lety, když jsme začínali, tak to bylo někde jinde, hledali jsme se lupou. Dnes je to mnohem rozvinutější síť. Takže podpora zvenčí!“ zdůrazňuje.

Obavy z anarchie

Zájem o domácí vzdělávání kvete nejvíce u školky a prvního stupně, na druhém stupni jde spíše o stabilní čísla. Obavy z anarchie z domácí školy, kterou měli někteří ministři školství, se tak podle Kašparové nepotvrzují.

Matematika se možná učí hodně, ale nemyslím, že dobře, říká senátor Růžička Číst článek

A jaké jsou další důvody k domácímu vzdělávání? Třeba cesty rodičů za prací do zahraničí, nebo naopak kariéra dítěte, které má nadání, a režim domácí školy mu umožňuje rozvinout talent.

„Pak jsou to také často rodiče, kteří mají dítě nějakým způsobem jiné, ať už mentálně nebo fyzicky,“ říká autorka knihy s tím, že přestože existuje ve školách inkluze, tak podmínky nejsou stále ideálně nastavené. A někteří rodiče pak volí možnost přejít do režimu domácího vzdělávání.