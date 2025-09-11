Domov Hvězda ve Zlíně bude mít nárok na dotace. Kraj ho znovu zařadí do sítě svých zařízení
Domov pro seniory ve Zlíně Hvězda by měl být od 1. ledna 2026 znovu zařazený do sítě krajských zařízení s nárokem na dotace. Schválili to radní Zlínského kraje s tím, že rozhodnutí ještě musí potvrdit zastupitelstvo. Domov Hvězda v roce 2023 přišel o akreditaci kvůli dluhům a špatné péči o klienty. Kraj ho pak ze své sítě vyřadil.
Důvodů, proč se vedení kraje znovu rozhodlo Hvězdu zařadit mezi podporovaná zařízení, je podle náměstkyně hejtmana Elišky Olšákové (STAN, kandiduje v parlamentních volbách) několik. Domov Hvězda podle ní převzal nový majitel, což je dceřiná společnost jedné z velkých tuzemských pojišťoven.
Hvězda také stáhla žalobu, ve které požadovala po Zlínském kraji za vyřazení ze sítě podporovaných domovů jedenáct milionů korun. Zařízení podle Olšákové souhlasí s úhradou dluhu ve výši tří milionů korun. Posledním důvodem je, že je ve Zlíně nedostatek míst v domovech pro seniory.
Z usnesení, které schválili krajští radní, jde v případě Hvězdy o dva domovy se zvláštním režimem se čtyřiceti a čtrnácti lůžky. Hvězda provozuje jak hospicové zařízení, tak domov pro lidi, z nichž někteří mají zdravotní postižení.
Přes 600 000 korun
O dluzích Hvězdy z minulých let jednali na svém posledním zasedání na začátku září radní Zlína. Konkrétně se jednalo o zadlužení převyšující 600 tisíc korun. Zhruba půlku se radní rozhodli Hvězdě odpustit, zbylou částku musí zařízení doplatit v pěti měsíčních splátkách.
Na konci roku 2023 se Zlínský kraj rozhodl odebrat domovu akreditaci, to pak potvrdilo i ministerstvo práce a sociálních věcí. Důvodem bylo, že domov neprokázal, že nemá dluhy, a také výsledky prověřování kontrolorů ministerstva.
Ti například zjistili, že klienti museli v rozporu se zákonem složit sponzorské dary jako předpoklad pro přijetí do Hvězdy. Chyby kontroloři našli i v péči o klienty. Hvězda se ale proti odebrání akreditace bránila u soudu.
Soud rozhodnutí kraje i ministerstva zrušil s tím, že nedoložení bezdlužnosti není důvodem pro odebrání akreditace. Hvězda tak mohla fungovat dál, nedostávala ale na činnost dotace od kraje ani od města Zlín.