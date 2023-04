V Česku vznikne nový typ domova pro seniory. Podle odborníka je zbytečný a problém je podfinancování

Lidé v domovech pro seniory často potřebují specializovanou zdravotní péči, třeba fyzioterapii nebo nutriční poradenství. Jenže odborníci v zařízeních chybí. Naopak v nemocnicích se množí sociální hospitalizace, kdy pacient už soustavnou zdravotní péči nepotřebuje, ale není, kdo by se o něj staral doma. To by měla změnit novela, kterou připravují ministerstva zdravotnictví a práce a sociálních věcí. Řešením má být nová sociálně-zdravotní služba. Praha 23:42 25. dubna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Oproti léčebnám pro dlouhodobě nemocné budou nová centra lidem nabízet i různé sociální aktivity, aby jen neleželi v postelích (ilustrační foto) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Tato služba má být pro lidi, kteří potřebují dlouhodobou péči. A to nejen zdravotní, ale i v každodenním životě – třeba pomoc s osobní hygienou, s jídlem nebo náplní dne. Jsou to například lidé s psychiatrickou diagnózou, kteří žijí v léčebnách, nebo staří lidé se zdravotními problémy.

Běžnou součástí personálu mají být i lékaři a zdravotní sestry. Oproti léčebnám pro dlouhodobě nemocné, takzvaným LDNkám, tam budou lidem nabízet i různé sociální aktivity, aby jen neleželi v postelích. Prezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb Jiří Horecký říká, že vlastně vznikne nový typ domova pro seniory.

„Jeden pro zdravější seniory, kteří ještě nepotřebují tolik zdravotní péče. Druhý pro ty, kteří péče potřebují víc, typicky mají třeba příspěvek na péči ve čtvrtém stupni. Když bude někdo z LDN odcházet nebo už nebude moct zůstat doma, tak půjde do více či méně ošetřovatelského a sociálního domova,“ říká.

Nový typ služby se má financovat z více zdrojů. Zdravotní péče se má platit skrze zdravotní pojišťovny, sociální péče z příspěvku na péči a na pobyt a stravu by si přispíval přímo klient, stejně jako třeba ve zmiňovaných domovech pro seniory.

Nová legislativa by měnila taky úhrady péče v LDN. Deník N informoval o plánech, že by si i tam pacienti po 90 dnech hospitalizace přispívali na pobyt a stravu. Tedy pokud by lékař nerozhodl, že pacient i dál zdravotní péči potřebuje.

„Za zdravotní péči se nebude platit. Tu máte garantovanou a bude hrazena ze zdravotního pojištění. Ale v případě, že po 90 dnech lékař rozhodne, že neplatí podmínka nutnosti zdravotní indikace pro pobyt na lůžku, je na místě zvážit, jestli není vhodnější jiná služba, například domácí péče nebo sociální pobytová služba,“ popisuje náměstek ministra zdravotnictví Václav Pláteník (KDU-ČSL).

Kritika odborníků

Samotné ministerstvo práce a sociálních věcí připouští, že odborníci plán na vznik nové sociálně-zdravotní služby hodnotí zatím dost kriticky. Odborům, zástupcům nemocnic i poskytovatelům služeb vadí, že ministerstva dosud nevyčíslila finanční dopady a že se změny řeší na poslední chvíli.

Třeba místopředseda Asociace českých a moravských nemocnic Petr Fiala Radiožurnálu řekl, že vytvoření nové sociálně-zdravotní péče je zbytečné. Hlavním problém je špatně financovaný systému, který funguje dnes.

„Už nyní lze pacienty v LDN ošetřovat v takzvaném ošetřovatelském režimu. Ale nemocnice od toho ustupují, protože pojišťovny to nehradí ani tak, aby se pokryly alespoň náklady,“ řekl. Příslušnou novelu zákona teď ministerstva poslala do připomínkového řízení a slibují o ní dál jednat.