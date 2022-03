Ruska žijící v Česku: Sankce nejhůře dopadají na chudší lidi a to jsou v Rusku skoro všichni

S útokem Ruska na Ukrajinu se podmínky pro Rusy v Čechách mění a objevují se i první případy slovních útoků nebo i škod na majetku. A to i přesto, že většina Rusů u nás s kroky Kremlu nesouhlasí. Dvaadvacetiletá studentka medicíny Světlana žije v Česku již dvanáct let, s otevřenou nenávistí se ale zatím nesetkala. Řeší ovšem problémy rodiny, co zůstala v Rusku. Ta se potýká s dopady sankcí, které mnohé Rusy uvrhly do ještě větší chudoby. Rozhovor Teplice 18:04 3. března 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít (ilustrační foto) | Foto: StockSnap | Zdroj: Pixabay | CC0 1.0,©

Kolik vám je let?

22.

Vy jste z Teplic?

Žiju v Teplicích, ale narodila jsem se v Rusku. V Česku žiju dvanáct let. Teď studuju medicínu v Praze.

Viděla jsem na sociálních sítích různé příběhy toho, jak Češi reagují na Rusy, kteří tady žijí. Jedna paní, která má obchod s ruskými potravinami, měla pomalovanou výlohu, že je okupantka. Lidé se setkali s různými nadávkami a podobně, jak zažíváte tuto dobu vy?

Zatím se mi dostalo jenom podpory od spolužáku. Myslím si, že v čím chytřejším okolí se pohybuju, tím je ta situace lepší, protože ti lidé chápou, že ruský národ nepodporuje to, co se děje. Potvrzují to i demonstrace v Rusku, kde jsou lidé zatýkání a podobně. Já se osobně teda s šikanou nesetkala, ale na internetu jsem také četla různé nadávky. Nebo jak se vyjadřoval ředitel VŠE, to mě úplně dostalo - to si myslím, že je nepřijatelné v této situaci.

Navíc Rusové, co tady bydlí, tu jsou z nějakého důvodu. Lidé, co jsou tady dlouho, z nějakého důvodu z Ruska utekli. A ten důvod je přesně ta politická situace v zemi. Já jsem byla sice malá, když jsme se sem přestěhovali, bylo mi deset let, ale rodiče utekli právě kvůli politickému vývoji v Rusku, který směroval přesně tam, kde jsme dneska. Proto si myslím, že je naprosto klíčové pro lidi si uvědomit, že Rusové, co tady žijí to, co se děje, nepodporují. Nemyslím si, že je vhodné je odsuzovat nebo nějak šikanovat. Zvláště důležité je to teď hlavně u dětí, protože ty to asi úplně nedokážou pochopit. Takže hlavně základní a střední školy.

Máte kamarády, známé, příbuzné v Rusku?

Mám tam celou rodinu, sem se přestěhovali jenom rodiče a nejbližší sourozenci. Máme docela velkou rodinu, co tam zůstala. Psala jsem například ségře, která v Rusku zůstala, ta je z toho úplně šokovaná, celou tu situaci nechápe. V ruských zprávách se nepíše vůbec nic o válce, prostě tam funguje strašná propaganda toho, že se nic neděje, že Rusové na Ukrajině vlastně pomáhají. Posílala jsem jí zprávy z Ukrajiny, protože ukrajinskému jazyku rozumím, co se děje a že je to doopravdy problém. Oni řešili, že by se chtěli odstěhovat sem, ale v tuto chvíli už je to bohužel nemožné, takže to vnímají úplně hrozně.

Válka nezasáhla jenom Ukrajinu, ale i obyvatele Ruska. Jak jste říkala, třeba ti, kteří se chtějí odstěhovat, nemůžou, nelétají letadla. Česká republika zase zakázala vydávání nových víz. Jak to na ně dopadá ekonomicky?

Během prvních dvou dnů se zvýšily ceny asi dvojnásobně na potraviny v obchodech, auta se zdražila třeba ze 400 000 na 700 000 a ekonomika i dál úplně upadá a bude se to jenom zhoršovat. Nejhůře to dopadá na chudší a to jsou v Rusku bohužel skoro všichni. Učitelský plat je třeba 7000 rublů, což sotva pokrývá potraviny, prostě základní věci a teď se to všechno zdražuje. Ale netýká se to jenom chudých lidí, ale dopadá to i na ruské oligarchy. To jsou asi bývalí kamarádi Putin a určitě na něj taky vyvíjejí tlak, jsem přesvědčená, že k němu mluvili a že mu říkali, že tohle není cesta - že ztrácí peníze a akcie upadají, ale on to už neposlouchá.

Kdybyste chtěli vaší rodině v Rusku nějakým způsobem pomoct, protože ta ekonomická situace se určitě bude ještě zhoršovat, máte vůbec nějaké možnosti?

Tím, že chtějí odpojit úplně SWIFT, tak přesně řešíme, že ani asi nebudeme moct posílat peníze odsaď tam. Takže to bude problém. Ta pomoc bude problematická už teď. Řeší to, že ve Finsku jsou snad ještě otevřený hranice, takže by se stěhovali tam. Popřípadě do jiných měst, protože oni žijí v Leningradský oblasti a když se tahle situace bude zhoršovat, tak si myslím, že je to prostě na ráně. Takže stoprocentně se budou stěhovat z té oblasti, kde jsou teď, ale zatím nemáme úplně místo kam.

Sociální sítě…

Na sociálních sítích jsem sledovala hodně lidí a ani jsem si neuvědomila, kolik z nich jsou Ukrajinci až do této chvíle. Prostě půlka mých kamarádů jsou Ukrajinci, půlka okruhu, se kterým se bavím jsou Ukrajinci, takže jsme strašně propojení a vždycky jsme byli jedna velká rodina. Nikdy jsme neřešili, co je ukrajinský pořad, co je ruský. Vždycky jsem sledovala ukrajinské zprávy, různé ukrajinské pořady a teď mě mrzí, že kvůli politice se ty vztahy mezi námi ničí. Samozřejmě tomu rozumím, protože na Ukrajince je strašný nátlak, jsou ve válce, je to tam hrozný. Tudíž si prostě musíme uvědomovat, že jsou naštvaní i na nás a to se dá pochopit, je to jednoduchá psychologie.