Ropákem roku 2019 je ministryně Dostálová. Bodoval i Babiš s výrokem ‚Chceme znovu motýle‘

Antiekologickou cenu Ropák dostala za rok 2019 ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (za ANO), a to za abnormálně zrychlenou přípravu nového stavebního zákona. Zelenou perlu za antiekologický výrok má předseda vláda Andrej Babiš (ANO), a to za výrok o motýlech a řepce. Na tiskové konferenci v Brně to v pátek uvedl Miroslav Patrik ze spolku Děti Země, který anketu pořádá. Brno 11:26 26. června 2020

Dostálová cenu dostala za zrychlenou přípravu nového stavebního zákona na základě memoranda o spolupráci mezi ministerstvem pro místní rozvoj a Hospodářskou komorou.

Podle Patrika se tímto tato vlivná zájmová skupina podílela nejen na vypracování věcného záměru zákona, ale i na jeho paragrafovém znění. Podle Patrika se tím neprůhledně privatizoval legislativní proces, návrh zákona mimo jiné snižuje efektivní účast veřejnosti.

Cenu Zelená perla 2019 za antiekologický výrok získal premiér Andrej Babiš, který pronesl na přednášce pro česko-německé podnikatele v Praze: „Ale my v Čechách máme rádi přírodu. Máme obrovský program na vodu. My chceme zasadit deset milionů listnáčů. Kůrovec nám žere lesy. My chceme znovu motýle. A ty včely mají rády tu řepku. Můžou si kecat novináři, co chtějí. Mají. Je to pravda. Jsem byl v Lysé nad Labem na výstavě.“ Babiš Zelenou perlu získal už v roce 2013.