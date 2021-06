Muž z Náchodska si splnil životní sen a doma ve stodole postavil dostavník z dob Divokého západu

Stodola jen pár metrů od hlavní silnice protínající obec Provodov-Šonov. Jiří Valášek vchází dovnitř a ukazuje dostavník, jehož výroba mu zabrala tři roky.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Ve stodole si Jiří Valášek postavil dostavník z dob divokého západu

„Tak to zhruba trvalo. Ale stavěl jsem ho v zimě, protože v létě se pracuje hlavně u koní, takže na nic jiného moc není čas. Tohle je původní dostavník, který vozil lidi od lodí na řekách do měst. Jeho kapacita je třicet osob."

Uvnitř dostavníku jsme se posadili na krásné, polstrované lavice. A Jiří Valášek popisuje, co mu při výrobě takového unikátu zabralo nejvíc práce.

Centrem Říma už kočáry a bryčky s turisty jezdit nebudou. Radnice je přesunula do parků Číst článek

„Nejtěžší bylo naučit se udělat první kus. A potom už byl zbytek dostavníku vlastně taková rutina. Postupně se vše vylepšovalo, proto to také trvalo tak dlouho. Poradit se nebylo kde, nikdy to tady nikdo neviděl ani nedělal. Výrobci kočárů přeci jen nejsme."

Jiří je vyučený automechanik. A vysvětluje, co ho k výrobě dostavníku z divokého západu vedlo.

Splněný sen

„Já mám zkušenosti jen s opravami nákladních automobilů. Ale od narození se pohybuji mezi koňmi, protože dědeček je měl odjakživa. A takový dostavník byl vlastně můj sen. Viděl jsem fotografii a podle ní jsem ho celý postavil."

Nečekaný závěr unikátního výzkumu divokých koní: na hraní je nejlepší táta Číst článek

Dostavník zaparkovaný ve stodole, je prvním dopravním prostředkem, který doslova od píky vyrobil. „Je první a jediný. Víc jich stavět nebudu. To mi věřte," říká se smíchem.

Práce trvaly dlouho, přesto ho nikdy nenapadlo, že by se na to takzvaně vykašlal. „Nespěchalo se, byl čas nad tím přemýšlet. Přišel jsem na spoustu nových věcí, tak se to postupně dalo dohromady," dodává.

„Místa pro cestující jsou i nahoře na střeše dostavníku, vzadu i vpředu. Je to takový kolos, má na délku asi šest metrů a na výšku to bude určitě kolem tří a půl metru," dodává Jiří Valášek.

Díky němu tak má obec Provodov-Šonov na Náchodsku raritu, která podle něj nikde jinde v Česku není k vidění.