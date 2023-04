Výhody dřevostaveb? Rychle postavíte, zbouráte i upravíte a lidé se tam cítí dobře, říká archiktekt Cigler

Stavět ze dřeva je výhodné z mnoha důvodů. Jeden z nich je, že lidé se cítí dobře tam, kde jsou obklopeni z 45 až 50 procent dřevem. „Je to asi proto, že dřevo je rozmanitý materiál, není monotónní, zaujme oko. A když je toho moc, tak je vjemů na člověka až příliš,“ soudí Cigler.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Dřevostavby je rychlejší postavit a levnější zbourat, říká Matyáš Cigler v Bourání

„Dřevostavbu je hrozně lehké zbourat. Dnes má každá další generace trochu jiné požadavky a když koupím dům, který velice levně zbourám nebo dokonce dřevo můžu prodat, tak je to mnohem výhodnější, než když je z betonu, kde ho bourat je hrozně drahé,“ zmiňuje Cigler další výhodu dřevostaveb.

Dům ze dřeva také vznikne mnohem rychleji než klasická stavba, vyjmenovává architekt. To je výhodné pro velké investory i lidi, kteří chtějí v dřevostavbě bydlet. A je to také levnější varianta.

„Také jsou dřevostavby levnější na údržbu v delším časovém úseku. Drtivá většina budov se v čase bude měnit a přizpůsobovat novému užívání,“ vyzdvihuje Cigler.

Lehké trámy, masivní CLT

Dřevo také umí zaznamenávat čas a události, tvrdí architekt: „Vyrostl jsem v roubence a tam člověk vidí pohyby lidí na každém trámu, kde se lidé nejvíc pohybovali tehdy a dnes. A mně přijde hezké, jak člověk vidí, kudy lidé nejčastěji chodí, kde postávají, kde se dotýkají dveří.“

V Česku se ze dřeva staví skoro výhradně rodinné domy – v roce 2018 to bylo 16 procent dřevostaveb a tento podíl je víceméně stejný i teď, soudí Cigler, který o dřevostavbách napsal knihu Dřevo!

Zenový byt se saunou, zahradou a širokým oknem. Architekti ze studia Tvary ho vytvořili v paneláku Číst článek

Většina českých dřevostaveb je tvořená trámovou konstrukcí, stále více se ale staví z masivních desek, kde jsou spolu křížem slepené vrstvy dřeva. „Tyto CLT panely jsou super na vyšší budovy, protože mají vyšší nosnost,“ poukazuje architekt. „Naopak lehké trámové konstrukce jsou skvělé na menší domy.“

Masivní CLT desky také podle Ciglera lépe dokreslují pocit pevného stavení, na který jsou lidé v Česku zvyklí.

„Dřevo je dnes hi-tech. Co se týče inovací, jde to hrozně dopředu. V dřevostavbách se využívá hodně moderních technologií včetně třeba čidel vlhkosti,“ dodává architekt.

Mainstream a greenwashing

V Česku je možné stavět domy ze dřeva jen do výšky 12 metrů. „Je to kvůli požárním předpisům. Vychází to tak na čtyři patra a ani těch v Česku moc není,“ říká Cigler.

Vyšší stavby je potřeba konzultovat s požárníky. „Přitom dřevo je při požáru mnohem předvídatelnější materiál. Známe ho po staletí. Je to tepelný izolant, na rozdíl od oceli v železobetonu. Tam když se zvýší teplota, tak začne ocelový nosník kolabovat uvnitř a celá budova spadne, kdežto dřevo je mnohem déle nosné. Jen produkuje víc dýmu,“ vysvětluje architekt.

Věžák ze dřeva? Ve Švédsku to jde, před deseti lety přitom měli stejné normy jako v Česku, tvrdí architekt Číst článek

V některých státech se proto výškové dřevostavby doplňují únikovými chodbami ze železobetonu, s nimiž jsou požárníci více zvyklí pracovat.

Cigler dnes pracuje ve studiu svého otce Jakub Cigler Architekti, které stojí třeba za Florentinem nebo Quadriem v Praze. Teď ale připravuje podle návrhu Matyáše Ciglera čtyřpatrový bytový dům Dřevák v pražských Radlicích, který zaplatí investor Skanska.

„Tohle je důvod, proč jsem šel pracovat do ateliéru svého otce. Mohl jsem si někde stavět dřevostavbičky a být šťastný, ale tady mám k dispozici velké studiu s neuvěřitelným know how a dobrým jménem mezi vlivnými investor. A mám pocit, že tady bych mohl opravdu něo změnit. Můj Dřevák je mainstreamový projekt a my chceme, aby dřevo bylo mainstream,“ přibližuje Cigler a dodává:

„A úplně nejlepší věc je greenwashing (manipulativní forma marketingu, která má veřejnost přesvědčit o tom, že produkty a cíle firmy jsou šetrné k životnímu prostředí, pozn. red.). Když budou firmy používat greenwashing, tak budou ve výsledku stavět ze dřeva. A tím pádem ho budeme skutečně používat. Pojďme hledat na dřevu chyby, ale až ho budeme konečně rozumně využívat.“

Poslechněte si celý rozhovor, audio je nahoře v článku.