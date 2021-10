Drogové kartely v Mexiku rekrutují mladé online. Využívají počítačové hry, upozorňuje vláda

Náměstek ministra veřejné bezpečnosti Ricardo Mejía popsal nedávný příběh tří chlapců ve věku od 11 do 14, kteří se seznámili se zjevným náborářem kartelu při hraní hry Garena Free Fire. Rekrutér jim nabídl 200 dolarů týdně, když budou na severu Mexika pro jeho organizaci pracovat jako hlídka.

Chlapci byli ale nalezeni úřady, než nastoupili do autobusu, na nějž jim zločinecká skupina zaplatila jízdenky. Jméno kartelu Mejía nespecifikoval. Uvedl ale, že v září byl do podobného případu zapojen Cártel del Noreste.

Podle Mejíi využívají stejnou taktiku i další kartely a kontaktují hráče přes online her, jako Call of Duty nebo Gears of War a na chatech herních platforem.

Již dříve média informovala o zdokumentovaných případech, kdy se kartely pokoušely rozšířit své řady o uživatele sociálních sítí. Zdá se ale, že online hry jsou k tomuto účelu ještě příhodnější.