Devět z deseti varen pervitinu v unii pochází z Česka. Novým trendem je závislost na legálních lécích

Devět z deseti výroben pervitinu, které policisté v EU v roce 2017 odhalili, se nacházelo v Česku. Z celkem 298 jich v tuzemsku bylo 264. Uvádí to Evropská zpráva o drogách, kterou ve čtvrtek zveřejnilo Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost. „Převážně se jedná o malé laboratoře provozované místními uživateli-dealery, kteří dodávají na domácí trh,“ píše se ve zprávě. Praha 21:00 6. června 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Operace Kiwi. Policie rozbila gang, který stál za výrobou několika tun drog | Zdroj: Policie ČR

Podle vedoucího Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti Viktora Mravčíka představuje pervitin hlavní problémovou drogu v Česku. „Podle našich odhadů se vyrobí v ČR ročně šest až sedm tun. Část putuje do zahraničí, zvlášť do Německa a příhraničních oblastí v Bavorsku a Sasku,“ uvedl Mravčík.

„V posledních letech se objevila rozsáhlá zařízení provozovaná organizovanými zločineckými skupinami, které nepocházejí z Česka a jež vyrábějí metamfetamin pro ostatní evropské země," uvádí dále zpráva.

Podle evropské zprávy se metamfetamin, který se v Evropě zachytil, vyrábí „především v Česku“. Malý počet laboratoří se objeví každoročně v Nizozemsku. „Někdy se jedná o poměrně velká zařízení, která vyrábějí hlavně pro trhy na Dálném východě a v Oceánii,“ uvádí evropská zpráva.

Velké varny byly ale i v Česku. Podle české zprávy o užívání drog z loňského roku za velkovýrobou stály organizované skupiny lidí s vietnamským původem a pokračoval trend přesunu výroby do Polska, ale i do Německa a Nizozemska. Odborníci už dřív uvedli, že se tak produkce přemisťovala k surovinám a uživatelům.

Hlavní surovinou pro výrobu pervitinu je pseudoefedrin. Ten je třeba v lécích na chřipku. Jejich výdej se v Česku reguluje od roku 2009. Dovážely se do roku 2015 z Polska, které pak ale také přikročilo k regulaci. „Pořád jsou surovinou preparáty s obsahem pseudoefedrinu, jejich zdroj je už ale jinde než v Polsku,“ poznamenal Mravčík.

Podle české zprávy o užívání drog hlavní zdroj představovala léčiva z Turecka. Do Česka se dostávala přes Rumunsko, Bulharsko, Maďarsko, Slovensko a Polsko. V Česku se objevily ale i léky, které nebyly pro evropský, ale pro asijský trh.

„Metamfetamin zachycený v Evropě se vyrábí především v Česku a v příhraničních oblastech sousedních zemí,“ stojí ve zprávě | Foto: Evropská zpráva o drogách 2019 | Zdroj: Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost

V roce 2017 unijní země nahlásily 9000 zachycení metamfetaminu neboli pervitinu. Celkem to bylo 662 kilogramů, z toho 93 kilogramů v Česku. V Turecku se zadrželo 658 kilogramů metamfetaminu.

Výroční zpráva o drogách: v Česku ubylo denních kuřáků, více je uživatelů opioidů Číst článek

Evropská zpráva zmiňuje i to, že policisté v unii odhalili i laboratoře na výrobu heroinu z morfinu, a to v Bulharsku, Česku, Španělsku a Nizozemsku. Podle autorů to naznačuje, že se „určitá část heroinu vyrábí v blízkosti spotřebitelských trhů v Evropě“. „V Česku to byla spíše výjimečná záležitost. Bylo to ojedinělé,“ dodal Mravčík.

Celkově vyzkoušelo alespoň jednou v životě nelegální drogu asi 96 milionů dospělých ve věku 15–64 let v EU. Celková populace unie přitom čítá asi 508 milionů obyvatel. Odhaduje se, že léčbě kvůli užívání nelegálních látek se každoročně podrobí 1,2 milionu lidí.

„Nejenže existují náznaky zvýšené dostupnosti zavedených drog rostlinného původu, jako je kokain, ale jsme také svědky vývoje na trhu směrem k rostoucímu významu syntetických drog a výroby drog v Evropě,“ řekl ředitel Evropského monitorovací centra pro drogy a drogovou závislost (EMCDDA) Alexis Goosdeel.

„Množství zachyceného heroinu se zvýšilo, jeho čistota zůstává poměrně vysoká a cena relativně nízká, což naznačuje vysokou dostupnost v mnoha částech Evropy,“ stojí ve zprávě. | Foto: Evropská zpráva o drogách 2019 | Zdroj: Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost

Nejběžnější nelegální evropskou drogou zůstává konopí. Podle odhadů zprávy jej loni užilo přibližně 14,4 procenta (17,5 milionu) mladých Evropanů ve věku 15–34 let, v Česku to bylo 19,3 procenta. Konopí je však obecně nejčastěji užívanou nelegální drogou ve všech věkových skupinách.

V marihuaně a hašiši se za poslední desetiletí zdvojnásobil obvyklý obsah tetrahydrokanabinolu (THC), což vyvolává obavy z potenciálních škodlivých účinků. Zpráva dále uvádí, že v Evropě zřejmě roste výroba syntetických drog.

Agentura EMCDDA ovšem uvádí, že zaznamenala rekordní počty případů zachycení a zabavení kokainu. Kromě toho dochází k novým metodám distribuce této drogy. Během roku 2017 bylo v EU hlášeno více než 104 tisíc případů zachycení a zabavení kokainu v celkovém množství 140,4 tuny, což je přibližně dvojnásobek množství zachyceného v roce 2016 (70,9 tuny).

„U kokainu jsme zaznamenali rekordní záchyt a také rekordní čistotu,“ upozornil výzkumný pracovník EMCDDA Lucas Wiessing.

„V roce 2017 dosáhly počet záchytů kokainu a zachycené množství v Evropské unii nejvyšších hodnot, které kdy byly zaznamenány,“ stojí ve zprávě | Foto: Evropská zpráva o drogách 2019 | Zdroj: Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost

Národní protidrogová koordinátorka Jarmila Vedralová Radiožurnálu řekla, že novým trendem v tuzemsku je zvyšující se počet závislých na legálních lécích, jako jsou sedativa a hypnotika.

„Je to nová oblast, nově ji budeme více monitorovat a zajímat se o to. Objevují se tyto osoby v léčbě. A už je to problém v České republice, ale nevěnovala se mu dostatečná pozornost,“ řekla Vedralová. Podle ní není počet závislých v porovnání s drogami zatím nijak velký, ale je to viditelný trend.

Nejčastěji jde podle ní o léky na recept. „Většinou ano, nicméně víme, že si tyto léčivé přípravky mohou obstarat in a nelegálním trhu, případně si obejdou několik lékařů,“ dodala Vedralová.

„Počet případů zachycení konopí hlášených v Evropské unii byl jak u hašiše, tak u produktů z rostlinného konopí od roku 2012 relativně stabilní,“ stojí ve zprávě | Foto: Evropská zpráva o drogách 2019 | Zdroj: Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost

Mezi závislými na legálních lécích je třikrát více žen než mužů a často v kombinaci s alkoholem. Podle Vedralové se lékům na uklidnění a na spaní věnuje malá pozornost.

„Je to celkově i práce ze strany předepisujících lékařů. Je to nízká informovat, skutečně nízká informovanost pacientů, že užívají léčiva, které mohou způsobit závislostní poruchu. Je to souhra několika faktorů,“ řekla koordinátorka.

Nadužívaní léků je novým problémem pro drogové experty a zatím nemají potřebná data, aby mohli vyvozovat nějaké další zásadní závěry.

„V poslední době došlo na trhu s MDMA k oživení, protože výrobci nalezli pro použití při výrobě drogy náhradní, nekontrolované chemické látky,“ stojí ve zprávě | Foto: Evropská zpráva o drogách 2019 | Zdroj: Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost