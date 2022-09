Kontrola jako křivka U. Na jednom konci jsou drogy, na druhém zneužívané legální látky, říká adiktolog

Kontrola trhu s nelegálními drogami a zneužíváním legálně dostupných léků vypadá jako křivka U, a když je špatně nastavená, má extrémy na obou koncích, říká Viktor Mravčík, někdejší dlouholetý šéf Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti. To je současná podoba protidrogové politiky Spojených států, na jedné straně jsou drogy z černého trhu a na druhé opioidy. „Odehrává se tam třetí vlna opioidové krize,“ upozorňuje. Praha 12:39 10. září 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ve Spojených státech mají problém s opioidy, v Česku se často zneužívají benzodiazepiny | Zdroj: Fotobanka Pixabay

Co začalo ve Spojených státech jako nadužívání léků proti bolesti, v současnosti krátí průměrnou délku života Američanů.

„Počet obětí předávkování je ve Spojených státech vyšší než počet zemřelých Američanů za celou dobu války ve Vietnamu. Z naší perspektivy je to těžko představitelný fenomén. V Česku se smrtelně předávkuje drogami ročně asi 40 až 50 lidí, z toho přibližně polovina opiody. Kdybychom měli americká úmrtí přepočítat na českou populaci, bylo by to asi pět tisíc smrtelných předávkování ročně,“ srovnává Mravčík, adiktolog a ředitel výzkumu vzdělávání ve Společnosti Podané ruce.

V polovině 90. let se na americký trh dostalo vysoce návykové analgetikum OxyContin. Vyráběla ho rodina Sacklerových, která za to stála loni před soudem, podařilo se jí ale odejít s dohodou.

Už krátce po uvedení přípravku na trh americké Centrum pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) v devadesátých letech zaznamenalo první výrazný nárůst předávkování opioidy, mezi něž se řadí nejen látky jako heroin, metadon nebo morfin, ale také tramadol, fentanyl nebo látka oxycodon, která se prodávala právě pod názvem OxyContin.

Za posledních dvacet let tak ve Spojených státech kvůli opioidům zemřelo podle centra půl milionu lidí, celá polovina z nich se přitom předávkovala látkami na předpis od lékaře. Celkový počet lidí, kteří zemřeli na předávkování včetně nelegálních drog, je zhruba jeden milion.

„Epidemii předávkování opioidy ve Spojených státech dávám za příklad neoptimální regulace návykových látek. Regulační model si můžeme představit jako křivku U. Jedna strana reprezentuje legální, ale špatně regulovaný trh. To je příklad právě opioidních analgetik,“ srovnává Mravčík a doplňuje:

„Druhá strana křivky je nelegální černý trh. Ten se nedá regulovat ze své povahy a patří tam třeba heroin.“

„Ve Spojených státech se projevila křivka s oběma stranami. Optimální by bylo směřovat s regulací tam, abychom se dostali na nejnižší bod té křivky U, který je spojený s nejnižšími zdravotními dopady. Znamená to najít optimálně přísnou regulaci, která se pohybuje mezi neregulovaným komerčním a neregulovaným černým trhem,“ nastiňuje Viktor Mravčík.

„Je to o hledání správné míry. Když si ve Spojených státech tu situaci zanalyzovali, tak podnikli některá opatření včetně zvýšené kontroly preskripce. Ale to už měli krizi vlastně rozjetou.“

Tramadol v Česku

V Česku je prodej silných léků proti bolestem omezený. Některé jsou ale relativně dostupné, Mravčík zmiňuje látku tramadol. Ta se zneužívá. „Ale správně jsme se rozhodli, že nebudeme trh kontrolovat ještě přísněji, protože by to snížilo dostupnost látky pro pacienty trpící bolestí.“

Problém je ale se zneužíváním benzodiazepinů, látek, které působí jako sedativum a proti úzkostem, mají hypnotické a amnestické účinky. „Odhadujeme, že je v Česku téměř milion lidí, kteří to nadužívají, nebo zneužívají. Jsou tu lidé, kteří berou stovky tablet týdne.“

Najít řešení podle Mravčíka není jednoduché: „Jednou z možností je lepší kontrola předepisování, aby se člověk nedostal k obrovskému množství přípravku. A také, když k tomu dojde, aby existovaly mechanismy, jak lidem nabídnout pomoc a upozornit jejich lékaře, nebo je rovnou odeslat k odborné pomoci.“

