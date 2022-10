Dům za cenu bytu v paneláku a do zimy. Architekt postavil dům pro své rodiče ze dřeva a hlíny

„Dvacet let jsme bydleli v panelovém domě, takže jsme chtěli co nejvíc času trávit venku a na terase,“ říká Peter Palenčár, otec architekta Ondřeje Palenčára. Také si s manželkou přáli obývat hlavně přízemí, v podkroví mít pokoj pro návštěvy, třeba pro vnoučata. Důležitá pro ně byla i dílna.

„Jsme spokojení až nadmíru,“ chválí výsledek Peter Palenčár v pořadu Bourání Radia Wave – svůj dům ve Staré Červené vodě v Rychlebských horách.

Na pozemku, který rodina koupila, stál dům a stodola. „Starý dům jsme zbourali. Byl postavený z méně kvalitního kamene, z opuky a z různých dalších materiálů. Kvalitní žulové bloky jsme zachovali a mezi nimi jsme postavili novostavbu, dřevostavbu,“ popisuje architekt Palenčár a připouští:

„Všechno se sice dá zachránit, ale je otázka, jestli by to stálo za to námahu a úsilí. A my jsme se rozhodli, že jednodušší bude novostavba.“

Aby byla cena co nejnižší, zastavěli jenom 66 metrů čtverečních. „To znamená obývací pokoj, ložnice, kuchyně, koupelna. Všechno ostatní už bylo navíc,“ říká architekt.

„Muselo to být co nejvíc kompaktní. Vstupní hala tak zároveň slouží jako schodišťová a schodiště je poměrně prudké, není určené k užívání staršími osobami, těm má sloužit jen bezbariérové přízemí.“ V patře se tak nachází prostor, který využívají návštěvy.

Rodina pro stavbu zvolila dřevo, hlínu a nepálené cihly. „Dřevostavby nemají moc dobrou akumulační schopnost. Tohle je ale transkripce původních hrázděných domů – hlína akumuluje teplo a pak ho postupně vypouští do interiéru,“ přibližuje Palenčár.

Coby studentovi mu s návrhem pomáhala Ivana Žabičková, odbornice na hliněné stavby, a se stavebními pracemi rodině pomohli přátelé i příbuzní.

Rodina Palenčárových v době výstavby bydlela v malém dřevěném domku na zahradě a bydlet chtěli do zimy.

„Krize byla, když se zhoršilo počasí,“ vzpomíná investor stavby Peter Palenčár. „Na konci září jsme ještě neměli okna, dům byl vlhký a přišly deště. Sprchu jsme měli na zahradě, ale občas ráno zmrzla voda.“

Levné materiály

Fasádu domu tvoří opalované smrkové desky, vychází to z japonské techniky, která prodlužuje životnost dřeva. „Materiály v interiéru jsou poměrně levné, dlažba je jedna z nejlevnějších, stejně tak palubky v podkroví. Využili jsme také hliněné omítky, které prakticky nic nestály. A buková překližka, ta byla v té době taky levná,“ přibližuje architekt.

Nákup pozemku i kompletní stavba a vybavení domu vyšly rodinu nakonec na víc, než stál jejich původní panelový byt.

„Pozemek stál 250 tisíc za 2000 metrů čtverečních, to je na dnešní poměry pakatel. Hodně jsme ušetřili tím, že jsme neplatili za lidskou práci, protože jsme to dělali svépomocí, jinak by to stálo dvojnásobek. A rodiče měli něco našetřeno. Takže se kvůli domu nezadlužili,“ shrnuje Palenčár a vysvětluje, proč si rodina na stavbu svépomocí troufla:

„Bratr, tehdy ještě student, dnes je to chirurg, je opravdu zručný. Trávili jsme hodně času na stavbách jako brigádníci.“

Za dům získal Ondřej Palenčár cenu od Agentury ochrany přírody a krajiny v rámci České ceny za architekturu, a to proto, že využil starou stodolu a stavěl na pozemku, který leží přímo v obci a zastavěný už byl.

Ondřej Palenčár před domem ve Staré Červené Vodě v Rychlebských horách | Foto: Karolína Vránková | Zdroj: Český rozhlas

Od té doby, co dokončil dům pro rodiče, toho Ondřej Palenčár stihnul dost. Dostudoval, s kolegou Lukášem Ildžou založili studio Tri.Štrnácť. Také píše dizertaci o postagrárním venkově a pracoval ve Švýcarsku. Spolu s kolegy Štěpánem Vašutem a Adamem Kotenem navrhli dům pro seniory v Křenovicích, kde už se žije.

Řada klientů k němu přišla právě s přáním rodinného domu na venkově, jako navrhl pro rodiče. „Terasa a gril, to je prostě český sen,“ dodává Ondřej Palenčár a přiznává, že pro sebe by si to ostatně taky přál.

