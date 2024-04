Dva povinné jazyky na školách jsou zbytečná zátěž, říká ředitel. Jazyk je i kultura, nesouhlasí učitel

V rámci plánovaných změn ve vzdělávacích programech se diskutuje o tom, zda bude výuka druhého cizího jazyka na základních školách dál povinná. „Jazykové vzdělávání je jedním ze základních pilířů základního vzdělávání,“ říká v Pro a proti Českého rozhlasu Plus Tomáš Klinka z Univerzity Karlovy. Prezident Asociace ředitelů základních škol Luboš Zajíc nesouhlasí. „Spíše jde o to, situaci nějakým způsobem přizpůsobit realitě, možnostem škol a žáků.“ Pro a proti Praha 23:49 6. dubna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pro a proti: Druhý cizí jazyk na základní škole? (ilustrační foto) | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Zajíc připouští, že odborníci nemají na formu výuky druhého cizího jazyka jednoznačný názor. „Dělal jsem mezi kolegy anketu. Není to jednoznačné, ale větší část je pro to, aby školy mohly nabízet další cizí jazyk jako dobrovolný,“ naznačuje.

Mají se žáci základních škol dál učit povinně dva cizí jazyky? Diskutují prezident Asociace ředitelů základních škol Luboš Zajíc a Tomáš Klinka z Pedagogické fakulty UK

Zachovala by se tak příležitost pro žáky, kteří mají zájem o studium a chtějí dál rozvíjet své jazykové znalosti, ale nebyl by zbytečný tlak na ty, kteří mají problém i se zvládnutím prvního jazyka.

„Takže je lepší, pokud žák zvládne dobře první jazyk a pak, pokud bude chtít, může rozšiřovat svoji zásobu nebo si vybere zkrátka něco jiného,“ argumentuje ředitel ZŠ Pečky, proč by měl být druhý cizí jazyk jen volitelnou možností.

Podle Klinky by se však od povinné výuky druhého cizího jazyka ustupovat nemělo, protože by to mělo za následek zhoršení jazykové vybavenosti a jazykových kompetencí žáků.

„Nejde o nějakou komplementaritu, že by další cizí jazyk nebo další živý jazyk doplňoval dejme tomu angličtinu nebo i mateřštinu. Jde spíš o to, že rozvíjíte kompetenci jinak a více do hloubky,“ argumentuje.

„Rozevírat nůžky mezi žáky, kterým to jde, a těmi, kterým to nejde, je špatná cesta.“ Tomáš Klinka

„A v momentě, kdy začnete rozevírat nůžky mezi žáky, kterým to jde, a těmi, kterým to nejde, je to špatná cesta. Jazyková vybavenost je jeden celek a bez ní se nám v moderním 21. století nebude dařit dobře. Kompetence jsou nutné a důležité pro všechny.“

Zajíc to ale vidí jinak. Opakuje, že vypuštěním povinnosti by se podle něj vyšlo vstříc žákům, pro které je tato výuka zátěží a není pro ně příliš přínosná.

„Snažíme se o to, aby žák zažíval úspěch, a to je možné jen tehdy, pokud se mu něco daří. Je tedy lepší, pokud se bude do větší hloubky věnovat jednomu cizímu jazyku. A když vyrazí do světa, domluví se základním jazykem, kterým je v našem případě angličtina – i v zemích, které hovoří jinými jazyky, protože v Evropě je základem právě angličtina,“ naznačuje.

Jak děti namotivovat?

Klinka s tím nesouhlasí. Podotýká, že Evropa je mnohojazyčná, mnohokulturní a výukou jazyků se podle něj žáci učí taky odlišné kultuře.

„Snažíme se o to, aby žák zažíval úspěch. Je tedy lepší, pokud se bude do větší hloubky věnovat jednomu cizímu jazyku.“ Luboš Zajíc

„S angličtinou se domluvíte na nějaké základní bázi, kterou ale za chvíli možná nahradí technologie a různé překladače. To už se děje dnes. Ale pro to, abyste pochopili lidi, se kterými budete komunikovat v zahraničí, nebo i u nás – jsme taky multikulturní společnost –, je prostě nutné se setkat s něčím jiným. A to nestačí jenom v angličtině,“ upozorňuje a pokračuje:

„A za druhé, nejde o to, jestli učit nebo neučit, ale jak učit. Jazyk není jen komunikace, ale je to i kultura. Jde o to, jak děti namotivovat nebo jim předat to, co je jazyková vybavenost. Není to jenom o tom, umět pozdravit nebo vyčasovat sloveso. Cest, jak učit, aby to děti bavilo a nezažívaly neúspěch, je mnoho,“ domnívá se Klinka.

Celé Pro a proti si můžete poslechnout v audiu v úvodu článku. Moderuje Karolína Koubová.