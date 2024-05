Práce doma je neviditelná. ‚Ženy věnují domácím pracím o polovinu času víc než muži,‘ tvrdí spolek

První květen se tradičně slaví jako svátek práce. Jenže práce v domácnosti, péče o blízké a dobrovolnictví, je „neviditelná“. Letos se konal druhý ročník Svátku neviditelné práce a inspiraci si vzal z projektu Férová domácnost, který věnuje se dělbě takových činností. „Jedná se nejen o fyzické, ale i mentální zátěže spojené s managementem domácnosti,“ vysvětluje pro Český rozhlas Plus zakladatelka platformy Martina Dvořáková. Praha 20:50 1. května 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ženy se častěji zabývají rutinními věcmi, jako jsou praní, vaření nebo úklid, upozorňuje Martina Dvořáková z Férové domácnosti (ilustrační foto) | Foto: Fotobanka Profimedia

Mohla byste osvětlit pojem „neviditelná práce“?

To je ten druh práce, která se nazývá neplacená nebo také reprodukční. Jedná se o práci v domácnosti, péče o naše okolí, sousedy, kamarády, ale také dobrovolnická práce.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si rozhovor s Martinou Dvořákovou, zakladatelkou projektu Férová domácnost

Co znamená, když mají domácnosti práci rozdělenou férově?

Spoustu věcí, ale jednoduše to lze říct tak, že jsou rozdělené tak, že jsou zapojeni a spokojeni všichni členové rodiny. Výzkumy ukazují, že ženy v Česku jsou méně spokojené než muži, proto jsem organizaci Férová společnost založila.

Jaký je v Česku podíl domácností, které mají práci rozdělenou? Dělali jste si průzkum?

Čísla k tomu nemám, jelikož se jedná o komplexní otázku, na kterou se jednoduše odpovědět nedá. Museli bychom se ptát na konkrétní jednotlivé věci. Existují ale čísla, jak si dělíme konkrétní činnosti, kolik času kdo a čemu věnuje.

Česko je v rovnosti žen a mužů mezi nejhoršími v Evropě. Rozdíly jsou v platech i péči o děti Číst článek

Z toho vyplývá, že ženy věnují domácím pracím o polovinu času více než muži. Jsou také méně spokojené a častěji se zabývají rutinními věcmi, jako jsou praní, vaření nebo úklid. Ty jsou často velmi ubíjející.

Co by měl pár udělat, aby si práci v domácnosti rozdělil spravedlivě? Klíčová je, předpokládám, komunikace?

Přesně jak říkáte, bez ní to nejde. To je jeden z cílů mého projektu, dát lidem možnost k vyjádření, slovní zásobu a nějaké nástroje, jak doma rozhýbat tuto debatu. U nás na webových stránkách existuje nástroj, kde se můžete podívat, co vše se doma dělá.

Jedná se nejen o fyzické, ale i mentální zátěže spojené s managementem domácnosti. Partneři se na to můžou podívat kdo se v jaké míře čemu věnuje – na základě výsledků se nad tím pobavit.