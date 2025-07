Dvouleté Madlence zabírá léčba. ‚Transplantace kostní dřeně teď není potřeba,‘ oznámil její otec

Dvouletá Madlen Přibylová s vážnou poruchou krvetvorby dobře reaguje na léčbu a její stav se stabilizoval. Nyní má normální krevní obraz, nepotřebuje transfuze, takže v současnosti není potřeba transplantace kostní dřeně. Na tiskové konferenci to ve středu řekl dívčin otec Lukáš Přibyl. Do obou českých registrů dárců krvetvorných buněk se od zveřejnění příběhu malé pacientky přihlásilo asi 26 500 dárců, loni bylo nových dárců kolem 13 000. Praha 15:18 30. července 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Dvouletá Madlenka, pro kterou se shání dárce kostní dřeně | Zdroj: Darujzivot.cz

„V současné době je Madlenka čtyři měsíce od zahájení léčby, její kostní dřeň podle aktuálních vyšetření funguje dobře. Má normální krevní obraz a již několik týdnů nepotřebuje transfuze. Transplantace není díky dobré odpovědi na léčbu nyní potřeba,“ uvedla přednostka kliniky dětské hematologie a onkologie Fakultní nemocnice v Motole Lucie Šrámková.

Léčba však podle otce ještě není u konce a potrvá ještě zhruba rok. „Léčba doma bude teď ještě pokračovat ve formě nějakých sirupů, ale je to už, troufnu si říct, udržovací forma léčby, nikoliv akutní léčba,“ řekl Přibyl.

Doteď musela Madlenka jezdit na nemocniční kontroly jednou týdně, nyní bude moci kontrolu absolvovat jednou za tři až čtyři týdny. „Asi se necítím ještě tak, že bych řekl, že je to šťastný konec. Myslím, že je to výborný výsledek, ale šťastný konec bude, až nebudou opravdu potřeba žádné léky a bude to vše v pořádku,“ řekl.

Svůj zdravotní stav holčička nese nyní dobře. „Madlenka se má teď už výborně, může dělat všechny aktivity, na které byla zvyklá dříve, samozřejmě nějaké limity tam jsou, ale jsou zanedbatelné oproti tomu, jak to bylo dřív,“ řekl Přibyl.

Popsal, že dcera může nyní chodit například ven do přírody, do společnosti či mezi zvířata, což dříve nepřipadalo v úvahu.

Nárůst dárců

Dárců krvetvorných buněk se do obou českých registrů, tedy Českého registru dárců krvetvorných buněk, který spravuje IKEM, a Českého národního registru dárců dřeně spravovaného Fakultní nemocnicí Plzeň, v reakci na Madlenčin příběh přihlásilo podle vedoucí registru IKEM Marie Kuříkové více než za posledních pět let.

„Museli jsme zvládnout velký nápor zájemců a stály před registrem i fronty, což jsme nikdy předtím nezažili,“ řekla Kuříková. Za sedm měsíců se přihlásilo celkem 26 500 dárců kostní dřeně a krvetvorných buněk, dohromady je nyní 200 559 dárců.

Nadační fond Madlenka

Rodina Přibylových zároveň oznámila, že založí nadační fond, aby pomohla dalším lidem s podobným onemocněním.

„My jsme se rozhodli, že bychom to rádi společnosti alespoň z části vrátili, a spolu s dalšími lidmi zakládáme Nadační fond Madlenka. Rádi bychom se tam věnovali několika skupinám informací. Jedna z věcí je podpora rodin, které se dostanou do podobné situace, a hematologie a hematoonkologie,“ řekl Přibyl.

Madlenka se narodila jako zdravé dítě, ale objevily se u ní příznaky vážné poruchy krvetvorby. Lékaři jí diagnostikovali vzácné onemocnění, které narušuje správnou funkci kostní dřeně.

Zahájili imunosupresivní léčbu, díky které se podařilo stav stabilizovat. V případě zhoršení má k dispozici vhodné nepříbuzné dárce z registrů.