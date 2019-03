Ceny EDUína znají vítěze, novináři Českého rozhlasu získali ocenění za materiál o platech učitelů

Organizace EDUin ve čtvrtek rozdávala ocenění za inovace ohledně vzdělávání. Porota a veřejnost ocenily v šestém ročníku cen EDUína zajímavé projekty věnující se mateřským, základním i středním školám, ale i novináři, kteří svojí prací zkvalitňují diskusi o školství. Hlavní cenu získal Jiří nádoba z Respektu, mezi oceněnými byli i novináři Českého rozhlasu. Praha 15:16 29. března 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Cenu za novináře Českého rozhlasu Jana Bočka a Pavlu Lioliasová přišel převzít datový novinář serveru iROZHLAS.cz Petr Kočí | Zdroj: EDUin

První místo v kategorii EDUína Media získal za kvalitní informování o proměně výuky informatiky novinář Jiří Nádoba z Respektu za článek Není cesty zpět.

„Porota ocenila kvalitní zpracování tématu proměny ICT (informační a komunikační technologie, pozn. red.) vzdělávání na základních školách, včetně zasazení do historického kontextu a upozornění na revolučnost změn, jež školy čekají,“ uvedl EDUin.

Výhra ✌️! Cena za nejlepší text o školství 2018, pro mě a @RESPEKT_CZ. Díky do @Eduinops, ten text je tady https://t.co/F8icqiCEju pic.twitter.com/4NOTo6S6rn — Jiri Nadoba (@jirinadoba) 28. března 2019

Platy učitelů

Novináři Českého rozhlasu získali čestné uznání „za kvalitní pokus vnést světlo do důležitého tématu učitelských platů“, jak uvedla v tiskové zprávě organizace EDUin.

„Porota ocenila dlouhodobou snahu datového týmu serveru iROZHLAS.cz přinášet na datech vystavěná sdělení z oblasti vzdělávací politiky,“ dodala.

Ocenění se týká článku o slibovaném zvýšení platů učitelů o patnáct procent, ve kterém datový novinář iROZHLAS.cz Jan Boček a reportérka Radiožurnálu Pavla Lioliasová podrobně rozebrali analýzu ministerstva školství.

„Ocenění za svou práci si velmi vážím. A děkuji Honzovi Bočkovi, který s návrhem tématu přišel a skvěle se mi s ním spolupracovalo,“ reagovala Lioliasová.

„Stagnaci ve školství považujeme za jeden z klíčových důvodů, proč v české společnosti chybí odvaha, vize, zájem, nadšení. Proto se snažíme upozorňovat právě na systémové problémy školství,“ řekl Boček.

„Oceněný článek mluví o příjmech. Když srovnáváme platy českých učitelů se světem, ukazuje se hrozivá propast. Další problém, který na nás v datech vyskakuje pořád dokola, je kvalita učňovského školství. Pokud má mít Česko nějakou budoucnost, je potřeba začít odsud,“ dodal.

Čestné uznání si odnesl i server The Student Times, a to za nastolování důležitých témat. „Porota ocenila projekt The Student Times za dlouhodobou snahu vytvářet prostor pro publikování studentských názorů v oblasti vzdělávání a vzdělávací politiky,“ uvedl EDUin.

Kromě toho také organizace ocenila, že The Student Times nabízí příležitost pro mladé a nové autory.

Děkujeme @Eduinops za ocenění naší práce! Brzy nastolíme další témata! pic.twitter.com/oY4a7lkZQ9 — The Student Times (@TheStudentTimes) 28. března 2019

Experimentální program

Cenu odborné poroty si odnesly Žákovské parlamenty v sociálně vyloučených lokalitách. „Porota ocenila, že projekt vrací naději a sebedůvěru těm, nad kterými jsme již často zlomili hůl,“ uvedla organizace.

Druhé místo putovalo k pedagogům pražského gymnázia Na Zatlance za program ALT, třetí pak dostal projekt Stavitelé města, což je součást Strategie adaptace hlavního města Prahy na klimatickou změnu.

Cenu veřejnosti vyhrál již zmíněný program ALT. Jedná se o experimentální studijní program, který se inspiruje v zahraničí a snaží se uvádět do praxe nejnovější pedagogické teorie.

Veřejnost ocenila druhým místem program českobudějovické Jihočeské univerzity PRIM – Podpora rozvíjení informatického myšlení. Třetí místo získaly opět zmíněné žákovské parlamenty ve vyloučených lokalitách obecně prospěšné organizace Centrum pro demokratické učení.

Kantoři v černém. Stovky učitelů v Česku protestovaly oblečením proti nízkým platům Číst článek

Za mimořádný počin v oblasti vzdělávání získal ocenění boxer Stanislav Tišer za práci s rizikovou mládeží, do Auly slávy byl uveden Ondřej Hausenblas.

„Jan Amos Komenský se již dávno zamýšlel nad jednou velkou vzdělávací inovací, kterou popsal v otázce ‚Kterak učiniti, aby člověk znal dobré, chtěl dobré a činil dobré, a to i když se nikdo nedívá?‘. Vážíme si toho, že většina projektů, organizací a lidí okolo EDUíny svou podstatou tento odkaz naplňuje, i když je velký kus práce ještě před námi,“ poděkoval na závěr výkonný ředitel EDUinu Honza Dolínek.

EDUína je cena za inovace ve vzdělávání. Představuje zajímavé projekty v českém formálním i neformálním vzdělávání, upozorňuje na programy podporující učitelskou profesi a přitahuje k nim pozornost odborníků, médií i veřejnosti. Obecně prospěšná společnost EDUin ji uděluje od roku 2013 a ocenila již přes tři desítky projektů.