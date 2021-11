Výroba jídla a vaření má být věc, o kterou se člověk dělí. Nemáme co skrývat, říká biofarmář

Farmář Vojtěch Veselý už 15 let hospodaří na úpatí Doupovských hor v západních Čechách. V pořadu Hovory Českého rozhlasu Plus říká, že starat se o to, co jíme, je svým způsobem luxus. „Je to projev volby, kam budete směřovat svůj čas, svoji energii. S jídlem naše tělo přichází do kontaktu denně, něco z toho, co zkonzumuje, v nás zůstává, něco vypouštíme ven. Přijde mi, že to je dost velká odpovědnost,“ myslí si. HOVORY Praha 19:17 6. listopadu 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Na své farmě produkuje jehněčí maso, med nebo ovčí sýry. „Postupně se mi to tak vyvrbilo,“ říká | Foto: Bohumila Reková

„To, co stojí proti luxusu, je jakási norma. Supermarketové regály vlastně ilustrují to, co tou normou je,“ míní.

Na své farmě produkuje jehněčí maso, med nebo ovčí sýry, které dodává spolkovému obchodu. Ten nemá zákazníky, ale podílníky. K práci na biofarmě dovedl Veselého zájem o to, co sám jí a jak žije.

„Postupně se mi to tak vyvrbilo: ze snahy uživit se jen tím, že se budu starat o svou domácnost. Což byl nápad vycházející ze snahy žít přehledně, spravedlivě, jednoduše a v posledku i udržitelně, finančně a environmentálně. Nemohu úplně říct, že to byla náhoda, ale ani že bych si někdy v dávnověku přál stát se farmářem.“

Pochází přitom z Prahy, kde dlouho žil i studoval. „Vystudoval jsem evangelickou teologii na Univerzitě Karlově, jsem magistr evangelické teologie. A abych byl upřímný – nebyl jsem nějaký super extra student,“ přiznává.

„Svým způsobem se liknavost k formálním způsobům vedení mého života projevuje doteď,“ glosuje.

Nemáme co skrývat

„Naše farma, dá-li se to tak nazvat, protože je to jen několik budov na plácku za vesnicí mezi sady a pastvinami, je přehledná a otevřená,“ popisuje svůj domov Veselý.

„Kdo jde kolem a zavítá k nám, tak si může projít naší praxí. Lidé, kteří jsou nám blíž, tak dostanou i komentář odshora dolů, od zvířat přes rostliny, stromy, až po vysvětlení různých způsobů managementu.“

„Nemáme co skrývat. Vlastně ani to nesmíme skrývat, protože výroba jídla a vaření má být věc, o kterou se má člověk dělit, předvádět i ukazovat. Takže my musíme být spravedliví, přehlední, transparentní,“ dodává Veselý.

