Ekologickou Prvorepublikovou zahradu v Janovicích nad Úhlavou nominovali na evropskou cenu

Zahradu plnou tújí, návozů a textilií proti plevelu koupili manželé Zelenkovi před pěti lety v Janovicích nad Úhlavou na Klatovsku. Dnes je z ní certifikovaná ukázková přírodní zahrada. Je jednou ze dvou zahrad v Česku, které jsou nominované na Evropskou cenu za ekologické zahradničení. Zahrada se jmenuje Prvorepubliková.

„Když jsme sem přišli v roce 2020, zahrada byla poplatná době, kdy vznikla – to nebylo před 100 lety, ale prošla kolem roku 2000 rekonstrukcí. Tehdy se zahrady dělaly v nešťastném stylu ‚túje, tráva a bohužel i černá mulčovací fólie, kterou bylo všechno zakryté,“ vzpomíná Alena Zelenková na dobu, kdy se s rodinou přestěhovali do stoleté vily.

Poslechněte si reportáž o zahradě nominované na Evropskou cenu za ekologické zahradničení

„Nejdřív jsme rok kopali a teď už čtyři roky budujeme,“ dodává. Dnes je celá zahrada v květu, od vrátek až po zadní část domu. Jsou tady různá zákoutí a zóny od reprezentativní přes sportovní až po hospodářskou.

„Rozložení se odvinulo od prvorepublikových zahradních principů. Máme pevně nadefinované zóny a ty jsme postupně začali plnit,“ popisuje Zelenková.

„Co se týká sortimentu, užíváme si určitou svobodu. Nejsme žádný památkový útvar, nemusíme jít do detailu, jako to bylo před 100 lety,“ dodává.

V zahradě lítá velké množství motýlů, včel a dalšího hmyzu. „Souvisí to také s tím, že nepoužíváme žádné chemikálie. Jejich stavy tak nic neredukuje,“ dodává Zelenková.

Manželé Zelenkovi hospodaří na téměř 1600 metrech čtverečních. Podle Zelenkové se tato plocha během pěti let dá proměnit v bohatě kvetoucí plnou živou zahradu. 

„Chce to nějakou práci, to nepopírám. Co se týká financí, není až tak náročné. My jsme hodně rostlin pěstovali ze semínek nebo dělením trsu,“ vysvětluje.

Zahrada Zelenkových je letos nominovaná na Evropskou cenu za ekologické zahradničení. „Je to úžasné a je to uznání toho, co jsme tady dokázali za těch pět let. V té soutěži jsou obrovské projekty, takže pro mě ještě o to intenzivnější radost, že i taková malá obyčejná zahrada, kterou vytvoří dva lidi, se může potom dostat do soutěže, kde jsou projekty z celého světa,“uzavírá Zelenková.

Prvorepubliková zahrada je vstřícná i k tzv. zahradní turistice. Lidé si ji tak můžou prohlédnout třeba při komentovaných prohlídkách anebo workshopech.

