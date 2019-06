Přes 40 procent vytříděných PET lahví se nerecykluje. Zavedení záloh by pomohlo, říká ekolog

„Jsme na špičce v třídění plastových obalů, ale to neznamená, že se následně zrecyklují. Přes 40 % PET lahví, které se vytřídí, tak nejsou zrecyklovány,“ upozorňuje Jan Freidinger z organizace Greenpeace.

Zavedení záloh by podle něj napomohlo tomu, aby se recyklovalo větší množství obalů, jak ukazují i zkušenosti ze zahraničí. Týkat by se měly i hliníkových plechovek, kde je míra recyklace jen okolo 5 % – už za šest let to má být polovina.

„V roce 2025 bychom v PET lahvích měli mít 25% podíl recyklovaného materiálu a do roku 2027 sesbírat 90 % obalů. A to bez zálohy nikde na světě nefunguje,“ tvrdí ekolog.

Raději třiďme odpad

Proti zavedení záloh je naopak Český svaz pivovarů a sladoven. Jednalo by se prý o nákladné opatření, lepší je zintenzivnit sběr a recyklaci plastových obalů v rámci současného systému EKO-KOM, který funguje a lidé na něj jsou zvyklí.

„Pro nás je to okrajová záležitost. To, co produkujeme, tak z 80 % dostáváme ke spotřebiteli v použitelných obalech – v tancích, sudech nebo skleněných lahvích. PET lahve tvoří malou část naší produkce, za rok 2018 to bylo 12 %,“ uvádí výkonná ředitelka svazu Martina Ferencová.

Se zavedením záloh podle ní souhlasí jen ty pivovary, které pivo v plastových obalech vůbec nevyrábějí. Ferencová navíc připomíná, že PET lahev na pivo je dvoustěnná, a nejde proto recyklovat.

„To je věc k zamyšlení. V současné době, kdy čelíme celosvětové plastové krizi, dávat na trh nerecyklovatelné nápojové obaly je podle mě nezodpovědné,“ reaguje Freidinger. Motivační stimul, který vyplývá z hodnoty lahve nebo zálohy, považuje za efektivní.

Podle výrobců PET lahví by ale zálohování zvýšilo uhlíkovou stopu kvůli převážení a mytí obalů. Freidinger ovšem namítá, že tento argument není podložen čísly – zálohový systém by podle něj byl až o třetinu šetrnější k životnímu prostředí.