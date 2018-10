Je důležité vnímat to dobré, co nám minulost přinesla, říká Eliška Hašková-Coolidge

Tam založila Kancelář prezidentských zpráv a osmnáct let ji – coby šéfka – vedla. A za tu dobu se v Oválné pracovně vystřídalo celkem pět amerických prezidentů včetně Richarda Nixona či Jimmyho Cartera.

Američané ale zemi jejího původu, tedy Československo, neznali. „Ale znali lidi – Antonína Dvořáka, prezidenta Masaryka. Jugoslávii si pletli s námi. Američani jsou vřelí a otevření, ale nejsou informovaní,“ prozradila Českému rozhlasu Brno Hašková-Coolidge.

Společenské způsoby jsou přirozené

Školila Vládu České republiky, nadnárodní firmy, jejich vedení i veřejnost a děti. „Zpětná vazba, že to má smysl a nějaký přínos, mě vždycky nakopne dál,“ říká s úsměvem.

Nejtěžší pro účastníky jejích kurzů je prý stolování a umění držet správně vidličku a nůž. Ale i to, jak se chovat u stolu. „Evropské způsoby, které vyučuji, mám od své babičky a otce. To zde dřív bylo, ale když to za totality nebylo žádoucí, tak se to vytratilo,“ dodává lektorka společenského chování.

Hašková-Coolidge na otázku životního spokojeného postoje bez zaváhání odpovídá: „Je to jako zrcadlo. Vrací se to od jiných lidí, se kterými se stýkáte.“ Mladým lidem pak s oblibou říká: „Nevybírejte si práci kvůli penězům. Když ji milujete, to pak peníze přijdou samy. Právě z toho máte potěšení a to vám dává sílu jít vpřed.“