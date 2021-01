Víc než očkování jsem se bála povídání s premiérem, říká veteránka, která dostala vakcínu mezi prvními

Přesně před měsícem začalo v Česku očkování proti koronaviru. Podle dat ministerstva zdravotnictví podali zdravotníci přes 222 450 dávek vakcíny, dokončené očkování má ke středečnímu ránu 17 622 lidí. Hned 27. prosince dostala mezi prvními sérum od firem Pfizer a BioNTech i válečná veteránka Emilie Řepíková. Před ní se nechal naočkovat pouze premiér Andrej Babiš (ANO), s nímž se krátce objevila před kamerami médií. Praha 12:42 27. ledna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Veteránka Emílie Řepíková a premiér Andrej Babiš (ANO) při očkování v Ústřední vojenské nemocnici | Foto: David W Cerny | Zdroj: Reuters

Emilii Řepíkovou očkovali na konci prosince zdravotníci v Ústřední vojenské nemocnici v Praze. Vedle ní s vyhrnutým rukávem čekal i premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Vakcínu dostal jako první.

„Když ho oočkovali, tak mě plácl a říkal: ‚Nebojte se, nebolí to.‘ A já jsem říkala, že se nebojím, protože už mám chřipku naočkovanou,“ vzpomíná veteránka pro Radiožurnál.

Víc než ze samotného očkování měla bělovlasá paní Emilie obavy z toho, o čem si s premiérem bude v nemocnici povídat. „Paní vedoucí přišla den předem a říkala: jedete na očkování a budete tam půl hodiny s Babišem. Tak jsem celou dobu přemýšlela, co mu řeknu, vůbec jsem nemohla spát.“

Emilii Řepíkové bylo 17 let, když se přidala za druhé světové války k československé armádě. Tehdy ji naverbovala kamarádka. „Ona vždycky: ‚Půjdeš taky do armády?‘ My každá, že jo. A mámy někde křičely, že nikdo nikam nepůjde,“ vypráví paní Emilie.

Sloužila tehdy v kanceláři s výdejem oblečení a uniforem a postupovala společně s frontou. S armádou se dostala až na Duklu. Nakonec ji domů poslal její otec – voják. „A tak jsme dojeli šťastně domů. A fakt byl pak útok. Táta měl starost. My se tam bavíme, a Němci chystají útok.“

Fotky v médiích

První dávku očkování proti koronaviru má Emilie dobře zdokumentovanou. A to díky kameramanům a fotografům z médií. Její fotka v růžovém kostýmku, s respirátorem a premiérem po boku se dostala i na titulní strany českých novin.

„Každý ke mně chodil a chtěl si mě vyfotit. A já jsem říkala, že s tou rouškou z toho moc nebude. Můj syn taky vykoupil všechny noviny. Říkal, že jsem tam dobře vypadala.“

Druhou dávku vakcíny dostala o tři týdny později. Tentokrát už v mnohem komornějších podmínkách a bez novinářů. Vpichy po vakcínách už má zahojené, vzpomíná jen, že se po očkování necítila ve své kůži. „Bylo mi i dřív i teď zima, strašná zima. Měla jsem na sobě svetr a šla jsem do postele,“ popisuje.

Toho, že na očkování šla, ale nelituje. „Řeknu vám to takhle takhle. Je ti 95. Když se dáš očkovat, třeba umřeš, a když se nedáš, třeba taky umřeš. Tak jsem neměla na vybranou,“ krčí rameny pětadevadesátiletá veteránka. Nejvíc by si přála, aby už bylo po koronavirové pandemii a mohla se zase normálně vídat se svým synem.