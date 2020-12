Brabec: I kdybychom přestali spalovat uhlí a jezdit auty, špinavé ovzduší přijde do pohraničí z Polska

Ze čtrnácti výzev v ochraně životního prostředí pokročila česká vláda podle ekologických organizací jen ve třech, třeba v třídění odpadů. „Pro zálohování PET láhví jako ministerstvo jsme určitě, ale chceme nejdřív udělat pilotní projekty, a to dobrovolné. Kdybychom se během několika let nepřiblížili 90 procent objemu recyklovaných lahví, tak bychom zvažovali zavedení povinného zálohování,“ říká ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO). Praha 17:11 15. prosince 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít smogová situace | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Sdružení ekologických organizací Zelený kruh chválí vládu hlavně za kroky v oblasti péče o lesy a ochrany divočiny v národních parcích a právě za odpadový zákon. Ředitel sdružení Zelený pruh Daniel Vondrouš ale připomíná, že Češi jsou v recyklaci komunálního odpadu přesto stále pod evropským průměrem.

„Co potřebujeme udělat ještě rychleji, je plán odpadového hospodářství. Z něj vycházejí kraje, které mají naplánováno spoustu spaloven, ale ne recyklačních zařízení, která velmi nutně potřebujeme.“

Ministr dodává, že v zákoně o odpadovém hospodářství se objevují recyklační cíle, které stanovuje Evropská komise.

„Je to minimálně 55 procent v roce 2025, ale dnes máme materiálové využití komunálního odpadu asi 40 procent, takže máme co dělat. Další cíl je 60 procent v roce 2030 a 65 procent v roce 2035. To musí být vtěleno do plánu odpadového hospodářství,“ tvrdí Brabec.

‚Nejlepší ovzduší za 11 let‘

Za zásadní považují enviromentalisté i situaci kolem kvality ovzduší a smogu. „V tomto případě hodnotíme vládu neutrálně, protože došlo k nějakému posunu k lepšímu, ale i k nevyužití příležitostí, které bychom využít měli, abychom plnili aspoň minimální evropské limity.“

Česká republika je jednou ze šesti členských zemí Evropské unie, která v posledním měření neplnila limity prachu v ovzduší, které výrazně poškozují zdraví lidí. „Vláda v této věci podporuje výměnu domácích topenišť a posun v této oblasti je výrazný,“ uznává ředitel.

„Ale máme také spalování uhlí v elektrárnách, debatuje se o výjimkách z evropských limitů a zákonných českých limitů. Už druhou výjimku dostala elektrárna Chvaletice a myslíme si, že elektrárny, které v úhrnu znečišťují ovzduší víc než domácí topeniště, by neměly dostávat výjimky,“ shrnuje Daniel Vondrouš.

Podle hodnocení Českého hydrometeorologického úřadu má Česko za minulý rok i část letošního roku nejlepší ovzduší za posledních 11 let. „Takže posun tady je. Desítky tisíc zatím vyměněných kotlů chceme posunout minimálně na sto tisíc,“ přibližuje plány ministerstva jeho šéf.

„Ukázalo se, že v řadě oblastí až polovina znečištění přichází do České republiky ze zahraniční, především z Polska.“ Richard Brabec (ANO)

Brabec věří, že strategie zlepšování kvality ovzduší je velmi dobrá. „Vychází z revolučního principu chemicky transportního modelu. Dovedeme zjistit, odkud znečištění jde, a v řadě oblastí se ukázalo, že až polovina znečištění přichází do České republiky ze zahraniční, především z Polska.“

„Takže i kdybychom přestali jezdit autem, spalovat, tak v oblastech přilehlých k hranicím stejně nebudeme plnit limity, protože jen přeshraniční vliv stačí na to, abychom měli špinavé ovzduší přenosem z Polska,“ konstatuje Brabec.

Zákon na míru Hospodářské komoře

Ekologové také kritizují nový stavební zákon, který považují za netransparentní. „Proti zákonu se postavila i odborná veřejnost právnická, Nejvyšší soud či legislativní rada vlády. Problém je, že poprvé v historii demokratické republiky vláda svěřila přípravu zákona přímo jedné zájmové skupině – Hospodářské komoře.“

„Přípravě stavebního zákona nepředcházela domluva mezi resorty a jasná koncepce, ale rovnou se skočilo do vnějšího zadání jedné skupině.“ Daniel Vondrouš

„Tato si připravila normu podle svého, takže omezuje ochranu veřejných zájmů v oblasti životního prostředí, přírody a kultury. Zjednodušuje situaci stavbařům, ale bohužel na úkor veřejných zájmů. Zákon byl také připraven narychlo, takže ho experti označují za právní paskvil,“ říká Vondrouš.

Brabec tvrdí, že se do konečné podoby stavebního zákona podařilo dostat celou řadu věcí, které dávají orgánům ochrany přírody důležité pravomoci. „Stále zůstává naše gesce, ať už správ národních parků nebo chráněné krajinné oblasti, takže společně s kulturou jsme jediní, kdo si udrželi v systému jedno razítko.“

„Teď se diskutují ve sněmovně pozměňovací návrhy a já budu určitě bojovat za to, aby nebyla oslabena ochrana přírody a životního prostředí ve složkových zákonech, jako je zákon na ochranu přírody a krajiny. Budeme hájit to, aby lidé měli možnost mluvit do toho, co se děje za jejich humny,“ slibuje ministr Richard Brabec (ANO).

Daniel Vondrouš ale nový stavební zákon považuje za kočkopsa. „Jeho přípravě nepředcházela domluva mezi resorty a jasná koncepce, ale rovnou se skočilo do vnějšího zadání skupině, která normu připravila, aniž by se s někým o tom bavila. A teď se dodatečně do zákona vlepují různé věci.“

Co ekologové chválí na nové zonaci národních parků? A proč kritizují plány na stavbu kanálu Dunaj-Odra-Labe i jaderného reaktoru? Poslechněte si Naturu Plus Ondřeje Nováka.