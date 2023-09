Chlapec z Teplic sbírá se svými psy medaile v mezinárodních soutěžích. Poráží i dospělé soupeře

U Erika se talent k výcviku a vedení psů projevil už v útlém věku. Závodům předcházejí hodiny strávené na cvičišti.

Pětiletý pes plemena šeltie jménem Skendy Erika poslouchá a předvádí, co dovede. „Umí sedni, lehni, pac nebo to, že mi čumákem strčí do ruky,“ vypočítává Erik a pokračuje: „Taky umí kotouly a couvat. A to je asi všechno.“

Agility rodina

„Je to vysloveně jeho pejsek – sám si ho vycvičil, veškerý čas vlastně tráví s ním. Letos vyhráli mistrovství České republiky mládeže,“ přibližuje jeden z Erikových úspěchů jeho maminka, Štěpánka Řeholová.

„Psi plemena šeltie jsou určitě v agility často využívaní – jsou štíhlí, mrštní a rychlí, takže mají ty obecné předpoklady,“ dodává Erikův otec, Stanislav Řehola.

Jak vysvětlují, lásku ke psům a jejich výcvik v něm pěstovali odmalička. „V podstatě neměl na výběr, my jsme agilití rodina – on už se do toho narodil,“ směje se Štěpánka Řeholová.

Psovod se musí postarat nejen o svoje potřeby, ale v první řadě o potřeby svého psa. „Musí tomu pejskovi zajistit veškerý servis. Pes musí být v kondici a musí být vycvičený. Je to prostě živá bytost,“ dodává Erikova maminka.

Erik soutěží nejen se svým Skendíkem. Úspěchy sbírá také s pudlicemi Kimi a Bafinou.

„S Bafinou je dvakrát mistr světa z Holandska, ze soutěže World Agility Open, z loňského roku je také mistr světa v juniorech z Finska a letos jsme byli v Anglii – tam byl s Bafinkou třetí a s Kimčou druhý,“ vypočítává paní Řeholová.

V agility psi překonávají různé překážky, přitom je na trati provází jejich psovod. Erikovi s kondicí a postřehem pomáhá i fotbal, kterému se také věnuje.