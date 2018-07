Ester Geislerová o projektu Terapie sdílením: Zachycuje dnešní komunikaci ve vztazích

„V té knížce jsou vybrané perličky. Snažily jsme se vybrat ty nejlepší, nejbizarnější, aby byly v nějaké hmotné, hmatatelné podobě,“ popisuje herečka Ester Geislerová svůj projekt vztahových vět na Instagramu. Čím jsou pro ni sociální sítě obecně a co jí v poslední době udělalo radost? Karlovy Vary 21:00 5. července 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ester Geislerová hovoří o projektu Terapie sdílením | Foto: Vladimír Kroc | Zdroj: Český rozhlas

S kamarádkou a módní návrhářkou Josefínou Bakošovou vydala Ester Geislerová knihu Terapie sdílením. Jde o sebrané záznamy komunikace lidí na sociálních sítích, útržky konverzací a rozchodové věty, které jim lidé posílají a následně jsou sdílené na instagramu.

Co vůbec lidi vede ke sdílení? „Píší nám, že jim to pomáhá. Že když tu větu nějakým způsobem propustíte do světa a dáte ji nahlédnout více lidem, tak máte větší odstup, veřejné zhodnocení.“

Kniha je složená z několika částí, které jsou odděleny hashtagy. U nich je vždy ručně napsaná sms zpráva.

„To jsou moje esemesky, které jsem si psala, když mi bylo sedmnáct nebo osmnáct... Přepisovala jsem si hezké esemesky, protože se nedaly dělat printscreeny.“

Tatínek jí tenkrát napsal třeba: „Eťo, miláčik, jsem na tebe pyšný jako baobab a hrdý jako staletá lípa.“

Herečka prý tráví na sociálních sítích průměrně tak dvě hodiny denně. Život bez telefonu si umí představit, byla také součástí výzvy Digitální detox Radia Wave.

Asi před rokem celé čtyři měsíce nepoužívala sociální sítě. „Najednou zjistíte, kolik máte času. Že to nepotřebujete, že je to iluze. Jak se říká, že to člověk potřebuje k práci, tak ano - někteří lidé jako blogeři to k práci potřebují, ale někdy se na to vymlouvají.“

Hlavně nepanikařit

Naposledy účinkovala v letní komedii Dvě nevěsty a jedna svatba a mihne se občas i v kriminálních televizních seriálech. Kromě toho chystá finský film, kvůli kterému se učí potápět.

„Učím se hlavně nepanikařit pod vodou,“ popisuje Ester zkušenost z natáčení.

Kromě herectví se Ester zaměřuje i na videoinstalace. Ve zlínské galerii Kabinet T probíhá do 27. července výstava Tekutá mateřská láska, na které spolupracovala s Milanem Mazurem.