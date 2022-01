‚Hlad jako politický nástroj.‘ Podle agentury OSN trápí 40 procent lidí v etiopském Tigraji nedostatek jídla

Téměř 40 procent obyvatel etiopského regionu Tigraj, kde se už 15 měsíců bojuje, čelí nedostatku jídla a humanitárním skupinám se potraviny nedaří na místo doručit. Uvedl to v pátek Světový potravinový program (WFP). V létě měli humanitární pracovníci podle WFP do Tigraje lepší přístup, což pomohlo zabránit hladomoru. Od poloviny prosince se však podle této agentury OSN do Tigraje nedostal žádný konvoj s humanitární pomocí.

Addis Abeba 17:37 28. ledna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít