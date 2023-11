Etiopští židé se považují za ztracený dvanáctý kmen Izraele. Víru i tradice si udrželi po staletí

Židovská komunita v Etiopii byla odjakživa opředena tajemstvími a zvláštnostmi. V izolaci od většiny ostatních židů ve Středomoří a na Blízkém východě si uchovala nejen svou víru, ale i poněkud specifické tradice. Hlavní město Addis Abeba je o několik staletí mladší, než kam sahá historie etiopských židů. Většina z šesti místních synagog je i proto relativně nová. Kromě nich najdete v širším centru etiopské metropole i židovské centrum Chabad. ZÁPISNÍK ZAHRANIČNÍCH ZPRAVODAJŮ Addis Abeba 22:04 12. listopadu 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Etiopští židé v Izraeli | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Vítá mě rabbi Elijahu Habíb a zatímco etiopští židé během staletí splynuli s místním obyvatelstvem a mají tmavou pleť, on na první pohled do tohoto takzvaného ztraceného kmene nepatří.

„Narodil jsem se tady v Etiopii, ale pocházím z Izraele a tam jsem vyrůstal. A moje rodina nepatří k původním etiopským židům. Většina etiopských židů odešla do Izraele v 90. letech minulého století. Zůstalo tu jen pár rodin. Někteří proto, že tu měli práci. Ale to je na jiné vyprávění,“ vysvětluje.

Lidé odjinud

Když se rabiho zeptám na jeho kontakty se zbytky místní židovské komunity, opraví mě: „Tady se jim neříká židé. Místní komunita se jmenuje Beta Jisrael, ale ta celá odešla do Izraele. Etiopané jim říkali Falaša, to znamená cizinec, člověk odjinud, protože z pohledu místních sem židé přišli zdaleka.“

Etiopské židovské centrum Chabad leží v širším centru metropole Addis Abeby | Foto: Zdeněk Novák | Zdroj: Český rozhlas

Tradiční židovská komunita žila dál na severu Etiopie – v místech, kde ve středověku vznikala i první etiopská křesťanská království.

„Nikdo neví, kdy ani odkud sem členové Beta Jisrael přišli. Ale komunita se usadila v Gondaru na severu. Později pak tady v Addis. To je ale historicky jiná komunita, ta přišla z Jemenu,“ vypráví můj průvodce.

Přechodný domov

Rabbi Elijahu má na starost jednu z modernějších komunit v Addis Abebě: „Celkem je tu asi pět tisíc lidí. Pracuju spíš s cizinci – tady v Addis Abebě je naše ambasáda, je tu zastoupení Africké unie, Evropské unie a OSN. A jejich součástí jsou i židé.“

„Tahle komunita se každý rok hodně proměňuje, a to se mi líbí. Je potřeba vymýšlet společné aktivity, které nás budou spojovat, vytvářet z nás komunitu,“ popisuje jednu část svého poslání. „Kromě toho jsou tu také Izraelci, kteří pracují pro různé firmy.“

Prostor pro tradice

Rabbi Eli se pro ně snaží hlavně vytvářet podmínky k tomu, aby mohli žít v souladu s náboženskými pravidly ortodoxních židů.

„V Evropě nebo Izraeli není složité najít košer jídlo, ale tady je to teď složitější. Takže chodím na trh a zjišťuju, jestli tohle nebo tamto je vyráběné v souladu s naší tradicí. A máme tady i malou modlitebnu,“ vypráví.

„Teď taky vyřizuju papíry a chceme to tu rozšířit. Postavit synagogu, židovské muzeum o historii všech židů v Etiopii. Bude to pro lidi, co sem přijedou z Izraele, pro cestovatele, pro všechny,“ načrtává rabbi Elijahu plány na další rozšíření své komunity.