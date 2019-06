Druhá nejvyšší česká výhra v Eurojackpotu. Sázející vyhrál přes 1,4 miliardy korun

K zisku hlavní výhry musel sázející trefit sedm čísel. Pět z nich vybírá z padesáti a zbylá dvě z deseti. Pravděpodobnost zisku prvního pořadí tak je jedna ku 95 milionům. Sázející z Česka bere dnešní výhru s čísly 8, 23, 40, 41, 42 a dvojicí doplňkových čísel 2 a 10.

Podle mluvčího Sazky Friedmanna nyní běží lhůta 365 dní, během které se musí výherce o svoji výhru přihlásit. Prodlouženou lhůtu stanovila novela loterijního zákona, která nabyla účinnosti v lednu 2017.

Výherce 2,466 miliard korun z roku 2015 se ještě musel přihlásit nejpozději do 35 dní. Nakonec se ozval po 26 dnech. Muž středního věku z Pardubicka, který si přál zůstat v anonymitě, podle svých slov čekal, až opadne mediální zájem a situace se „aspoň trochu uklidní“.

Eurojackpot je nadnárodní loterie, do které je zapojeno 18 států Evropy. Česká republika se ji účastní od října roku 2014. Losuje se jednou týdně, a to každý pátek od 20.00 do 23.00 v Helsinkách. Cena sloupečku je 60 korun – celkem jich je na tiketu šest.

Základní údaje o evropské loterii Eurojackpot a přehled největších výher v ČR Mezinárodní číselná loterie Eurojackpot se hraje od března 2012. Vznikla jako konkurenční projekt podobné hry EuroMillions.

V současnosti se hraje v 18 evropských zemích: České republice, na Slovensku, v Dánsku, Estonsku, Finsku, Chorvatsku, Itálii, Litvě, Lotyšsku, Německu, Maďarsku, Nizozemsku, Norsku, na Islandu, ve Slovinsku, Polsku, Španělsku a ve Švédsku.

Slosování Eurojackpotu se provádí jednou týdně, každý pátek mezi osmou a jedenáctou večer v Helsinkách. Vyhlášení vítězů se uskutečňuje v Německu a Dánsku.

Minimální výše jackpotu je deset milionů eur, maximální pak 90 milionů eur.

Celkem má loterie 12 úrovní výher podle počtu uhodnutých čísel. Pro získání hlavní výhry je nutné trefit pět čísel z 50 a další dvě čísla z deseti. Matematická pravděpodobnost vsazení správné kombinace je 1:95,344.200.

V České republice se oficiálně hraje od října 2014. Licenci na její provozování drží loterijní společnost Sazka. Cena jednoho sloupce na tiketu je 60 korun. Tiket obsahuje šest sloupců a sázející platí pouze za ty sloupce, které vyplní. Sázející musí být také starší 18 let.

První milionová výhra z Eurojackpotu putovala k výherci z ČR počátkem listopadu 2014. Na tiketu podaném ve Znojmě bylo správně pět plus jedno číslo, což sázejícímu vyneslo výhru ve výši 17,3 milionu korun.

Rekordní výhra v ČR padla v květnu 2015, sázející z Pardubického kraje tehdy vyhrál 90 milionů eur, tedy v přepočtu 2,466 miliardy korun, což byl také dosavadní evropský rekord loterie. Stejnou částku, tedy 90 milionů eur, vyhrál v říjnu 2016 sázející v Německu a v únoru 2018 sázející ve Finsku. Největší počet výher nad milion korun byl dosud zaznamenán v Německu, kde sázející získali dohromady výhry v celkové výši téměř 38 miliard korun.

Sázející z ČR dnes vyhrál 1,412 miliardy korun, což je druhá nejvyšší výhra v historii země. Třetí nejvyšší výhra v ČR činila 399,9 milionu korun a padla v nejštědřejší české loterii Sportce v listopadu 2013.