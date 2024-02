Euronadšenec David: Za hranicemi unie vidíte obrovskou propast. Češi jsou příliš skeptičtí

David Broul je osmadvacetiletý doktorand na Katedře politologie a evropských studií olomoucké Univerzity Palackého. V budoucnu by chtěl zastupovat Česko v zahraničí, ať už jako diplomat nebo třeba jako expert u některé z evropských institucí. David v projektu Rozděleni Evropou zastupuje skupinu takzvaných Euronadšenců. Tedy lidí, kteří Evropské unii otevřeně fandí a jsou třeba i pro zavedení eura. Rozděleni Evropou Olomouc 12:00 27. února 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Doktorand David Broul | Foto: Jana Beránková | Zdroj: Český rozhlas

Vstupujeme do kanceláře doktorandů. David Brohl prochází poměrně rozlehlou pracovnou doktorandů s vysokými stropy a usedá k velkému stolu ke svému notebooku. „Máme tady společný pracovní stůl, kde se scházíme a bavíme o našich výzkumech i o tom, co se celkově děje ve společnosti,“ říká.

Právě tady na Katedře politologie a evropských studií Olomoucké filozofické fakulty mladý doktorand během semestru tráví velkou spoustu času. Debatami s kolegy, studiem, psaním publikací, ale také organizováním různých projektů. Třeba teď se chystá na studentskou besedu na téma eurovolby.

„Zrovna jsem obdržel e-mail od pořadatele debaty, tak se na to za chvíli musím podívat. Budeme mít diskuzi s prvovoliči voleb do evropského parlamentu a dvěma europoslanci,“ popisuje.

Kromě toho Davida zaměstnává i koordinování studentského projektu Euforka, který informuje o Evropské unii a dění v jejich členských státech. „Takovou pozitivní hravou formou, ale založenou na faktech, zveřejňuje zprávy, které tolik nezaznívají. Jsou to příklady dobré praxe mezi státy, na kterých stavíme. Máme i vlastní web, kde jsou další články, dělali jsme nějaká videa a podcasty,“ vypočítává doktorand.

Tak jako mnoho Davidových vrstevníků, i on strávil část svého studia díky unijnímu programu Erasmus v zahraničí. Nejvíce si ale výhody našeho členství v Evropské unii uvědomuje za jejími hranicemi.

Propast za hranicemi

„Navštívil jsem Bosnu a Hercegovinu, která není v Evropské unii. Najednou vidíte tu obrovskou propast. Musíte přejet dvoje hranice, na kterých se pomalu modlíte, aby vás tam vzali. My si můžeme tady z Olomouce vyjet do Vídně na oběd a neřešit, že jedeme přes hranice. To je neuvěřitelný. My si užíváme roamingu. Když jsme přejeli hranice do Bosny, tak mi došlo, že si musíme vypnout data,“ vypočítává výhody členství v EU.

Neznamená to ale, že by David vůči Evropské unii nebyl kritický. Je ale podle něj důležité pochopit, že za její fungování jsme také zodpovědní. „Fungujeme na mezivládním přístupu, takže je i naše věc, co tam děláme. My si to děláme sami, to nám nedělá zlý Brusel. My si to s 80 procent děláme sami, ať si to Češi uvědomí,“ upozorňuje.

Podle Davida jsou Češi příliš skeptičtí, což se projevuje třeba tím, že jsme pořád nepřijali společnou měnu. Sám je jednoznačně pro zavedení eura. „Momentálně jsme na tom tak, že výhody i nevýhody přijetí eura jsou rovné. Pro nás výhody spíše převažují,“ míní.

Ať už s eurem nebo s korunou, to, že je Česko součástí Evropské unie, je pro Davida důležitou, dá se říct, životní jistotou. Bez ní by v rodné zemi zůstat nechtěl a je přesvědčený o tom, že stejně to vnímá i většina mladé generace.