Eutanazie? Chceme svobodu rozhodnutí, tvrdí Starostové. Lidovci: Stupňuje se to, je tu koalice smrti

Slovinsko bude zřejmě další ze zemí, které v určitých případech přiznávají právo na asistovanou sebevraždu. Přibude k nim i Česko? Starostové a nezávislí dali tento bod do svého programu. „Svoboda člověka se rozhodnout v závěru života je pro nás naprosto zásadní," říká v pořadu Pro a proti Českého rozhlasu Plus poslankyně STAN Michaela Šebelová. „KDU-ČSL by ve vládě, kde se toto navrhuje, neseděla," oponuje Václav Pláteník (KDU-ČSL), náměstek ministra zdravotnictví. Pro a proti Praha 0:10 23. července 2025

Paní poslankyně, eutanazii a asistované usmrcení jste si dali jako bod do programu. Proč teď? Neměli jste možnost otevřít na toto téma diskuzi za čtyři roky ve vládě? Abyste se zbavili podezření, že jde jen o předvolební strategii a chuť přilákat pozornost a voliče.

My jako Starostové jsme téma důstojného odchodu ze života, svobodného rozhodnutí člověka dali do programu, protože ten problém tady existuje a lidi trápí.

A není to dva měsíce před volbami. My jsme jedna z prvních politických stran, která program zveřejnila. Ta debata u nás probíhala přes rok, po který jsme ten program tvořili.

Jako vládní strana jste to téma eutanazie a tedy důstojného odchodu ze života nechtěli prosazovat během dosavadního mandátu?

Doba se vyvíjí. Tentokrát kandidujeme sami, nekandidujeme v koalici. A na tohle je na podnět našich členů, protože to téma tady je, lidi trápí a my si myslíme, že je to šedá zóna, před kterou není možné zavírat oči.

Není lepší toto téma otevřít v rámci předvolební kampaně než vůbec? Nebylo příliš dlouho tabuizované? Narážím na to, pane poslanče, že jste napsal, že Starostové „to berou hopem“.

Myslím si, že to téma není uzavřené, že diskuze o eutanazii nebo asistované sebevraždě v České republice probíhají. V tomto volebním období byly minimálně tři kulaté stoly v Parlamentu. Minimálně jeden návrh byl předložen v Senátu, a to z pera zákonodárců za ANO a Piráty.

Nesouhlasím, že by to bylo tabuizováno. Naopak si myslím, že živá politická i odborná debata kolem tohoto tématu je. A že otevírání před volbami je až trochu cynické.

„Koalice smrti“

KDU-ČSL opravdu razantně zareagovala na program hnutí STAN. Pane náměstku, vy jste místopředseda lidovců. Skutečně bylo potřeba se tak ostře distancovat? Dokonce jste jako strana řekli, že byste vůbec nešli do případné vlády se stranou, která něco takového navrhuje.

My se totiž domníváme, že máme už dostatek zkušeností ze zahraničí. Problematika eutanazie, asistované sebevraždy, zabití lékařem nebo s pomocí lékaře ve všech zemích má tendenci se rozšiřovat.

Vždycky debata začíná tím, že se jedná pouze o nevyléčitelné trpící osoby. A postupem let se diskuze rozšiřují třeba na osoby s nějakou duševní diagnózou nebo nezletilé. To vidíme velmi dobře v Holandsku, Belgii nebo Kanadě.

Jediný bližší pohled na návrh od Starostů máme z rozhovoru paní poslankyně pro Aktuálně.cz, kde ukázala, jakým směrem se berou její úvahy a úvahy odborné komunity, která tvořila ten program – že po nějaké době, až se nabere dostatek zkušeností na starých a nemocných, tak se může přistoupit k nezletilým nebo duševně nemocným.

Chápu správně, že se tedy obáváte, že by se otevřela Pandořina skříňka?

To není Pandořina skříňka, to je prokazatelné. Tento posun vidíme ve zkušenostech zemí, kde byla eutanazie schválena. Takže na to upozorňujeme a rozhodně deklarujeme, že v takové vládě by z KDU-ČSL nemohlo být počítáno.

To, že by KDU-ČSL nebyla v takové vládě, neznamená, že tento návrh nemůže vzniknout, protože eutanazii tady kromě Starostů prosazují i poslanci za ANO a Piráty. Takže tu máme určitou „koalici smrti“.

„Svobodné rozhodnutí“

Promiňte, koalice smrti je silné vyjádření. Protože všichni mluví o důstojném odchodu ze života jako o svobodném rozhodnutí. Paní Šebelová, pan náměstek mluvil o vašem vyjádření pro Aktuálně.cz, že by se eutanazie nejprve povolovala jen dospělým a po vyzkoušení v praxi se uvažovalo i o mladších pacientech, kdy spodní hranice by byla 14 let. Odmítáte, že by Starostové chtěli legalizovat eutanazii či asistovanou sebevraždu pro nezletilé nebo pro lidi s diagnózou duševních chorob?

Jednoznačně odmítám, že by Starostové něco takového navrhovali.

Nenavrhujeme eutanazii pro mladistvé, nezletilé a vůbec ne od 14 let. Musím se distancovat i od toho, že podle pana náměstka je jediný pohled na to, co říkají Starostové, v mém rozhovoru pro Aktuálně.cz – my máme tento bod ve volebním programu.

Je tam uvedeno, že připravíme zákon, který zavede pojem „důstojná smrt“, případně „plánovaný odchod ze života“. Chceme zákonem vymezit konkrétní podmínky pro takové rozhodnutí a stanovit přesná pravidla pro postup při posuzování a případné provedení tohoto krajního řešení, protože za nás je to autonomní rozhodnutí. Svoboda člověka se rozhodnout v závěru života je pro nás naprosto zásadní.

A zkušenosti ze zahraničí? Dobře, že je máme. Protože pokud se udělaly v některých zemích chyby, tak se z nich můžeme v Česku poučit a můžeme je v tom zákoně zohlednit.

