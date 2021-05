Solární panely na střeše a zásobárna vody pod zemí. ‚Takto se chovat je minimum,‘ říká lékařka

Do zajištěné střední třídy spadá víc než pětina Čechů. Jsou to lidé s vysokými příjmy a i kvůli cestování za sebou nechávají největší uhlíkovou stopu. Obecně se přitom o životní prostředí zajímají víc a jsou ochotni se do jisté míry uskromnit. Poslechněte si názory lékařky s vlastní praxí, která se rozhodla začít u sebe. Seriál Praha 17:46 10. května 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Lékařka Eva Baxová na své zahradě praktikuje šetrný přístup k přírodě | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Nechali jsme si vybudovat koupací jezírko. Po letech zjišťování, jak udržet vodu, jsme způsob našli,“ říká praktická lékařka Eva Baxová. Žije v domku uprostřed zeleně na okraji Plzně. Manžel Josef Baxa je soudcem a bývalým předsedou Nejvyššího správního soudu a polovinu týdne tráví v Brně. Děti dávno vylétly z hnízda a mají své rodiny.

Volný čas proto paní domu věnuje zahradě plné rostlin s citlivě zasazeným koupacím jezírkem. „Jezírko není jen na koupání. Máme ho jednak na pozorování, jednak sem přináší spoustu života: ptáci tu pijí a koupou se. S manželem jsme si pořídili atlas ptáků a když sem přiletí nějaký, kterého neznáme, snažíme se ho najít. Měli jsme tu dokonce i ledňáčka!“ neskrývá nadšení.

Je to takový relax

Zahrada přitahuje hmyz i ptactvo, paní domu vysévá pestré luční kvítí a s manželem pravidelně pořizuje kokony čmeláků od včelařů.

Kromě jezírka udržují Baxovi vodu i jinak – a začali s tím dávno předtím, než se to stalo módou: „Máme v zemi starý pivovarský tank o dvaceti kubíkách, do kterého chytáme dešťovou vodu. To jsme udělali už při stavbě domu, z toho zalíváme zahradu. Takto se chovat k přírodě je minimum,“ popisuje.

Sociologický výzkum pro Český rozhlas ukázal, že problémy spojené s poškozením životního prostředí výrazně naléhavě pociťují ženy. Eva Baxová není výjimkou: „Pro svět je to velký problém a někde se začít musí. Nemyslím, že by Evropa měla rezignovat a že by se tomu měla vyhýbat a oddalovat řešení do příštích generací,“ myslí si.

Hrozba pro budoucnost

„Normálně se zajímám o životní prostředí, není mi to lhostejné. Jsou tu děti i vnoučata a myslím, že je na politicích i na společnosti ve světě, aby to vzali vážně a začali se tím zabývat. Do budoucna to vidím jako velký problém,“ svěřuje svoje obavy.

Praktická lékařka Eva Baxová jako typický zástupce zajištěné střední třídy podporuje většinu opatření včetně dotací, které mají zvýšit podíl obnovitelných zdrojů na úkor uhlí. Ostatně solární panely na střeše domu jsou toho jasným důkazem.