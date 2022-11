,I připravené společnosti se neochrání před extrémy.‘ Evropa se otepluje rychleji než jiné části světa

Teploty se od roku 1991 do roku 2021 zvyšovaly v průměru o půl stupně Celsia za jednu dekádu. Již nyní je možné pozorovat fyzické důsledky; alpské ledovce ztratily mezi lety 1997 až 2021 v průměru 30 metrů ze svého objemu, což přispívá ke zvyšování hladiny moří. V létě 2021 byly poprvé v historii zaznamenány srážky na nejvyšším bodě Grónska.

Jedním z důsledků klimatické krize je i ztráta lidských životů. Podle zprávy v roce 2021 vedlo mimořádné počasí - hlavně bouřky a záplavy - ke stovkám úmrtí, přímo zasáhlo přes půl milionu lidí a způsobilo ekonomické škody přesahující 50 miliard dolarů (1,2 bilionu korun).

Temperatures in Europe increased by the highest of any continent over the last 30 years. The #StateOfClimate in Europe presents a live picture of a warming world.



